Минивэн сбил пешеходов на переходе в Краснодарском крае, погибла женщина

Смертельная авария произошла 21 апреля в 23:05 на 105 км автодороги Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк в Славянском районе.

По предварительным данным, 41-летний житель Новороссийска двигался по дороге на минивэне в сторону Темрюка и наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП 44-летняя женщина-пешеход погибла на месте происшествия. Второй пешеход — 45-летний мужчина получил серьезные травмы, его госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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