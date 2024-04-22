Юная спортсменка из Липецка умерла в больнице после ДТП в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла вечером 1 апреля на автодороге «Кавказ» в Тихорецком районе.

Известно, что водитель Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora. В результате ДТП находившийся за рулем Lada 33-летний тренер по велоспорту из Липецка Максим Раилко погиб на месте.

В аварии пострадали 6 человек: четверо несовершеннолетних из Lada Priora, а также водитель и пассажир иномарки. Раилко вез из Липецка подростков на соревнования по велоспорту на Кубани. Они попали в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 21 апреля стало известно, что пострадавшая в ДТП 17-летняя спортсменка из Липецка Алина Крючкова скончалась в больнице в Краснодарском крае.

«Она больше всех пострадала в страшной аварии на Кубани, в которой три недели назад погиб ее тренер Максим Раилко. Ребята ехали на соревнования по велоспорту, но в один момент все оборвалось по вине пьяного водителя встречной машины», — написал в Telegram губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Глава региона уточнил, что врачи почти три недели боролись за жизнь Крючковой. Девочка занималась велоспортом с 8 лет.

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