Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Юная спортсменка из Липецка умерла в больнице после ДТП в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/yunaya-sportsmenka-iz-lipetska-umerla-v-bolnitse-posle-dtp-v-krasnodarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Юная спортсменка из Липецка умерла в больнице после ДТП в Краснодарском крае
Юная спортсменка из Липецка умерла в больнице после ДТП в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла вечером 1 апреля на автодороге «Кавказ» в Тихорецком районе.

Известно, что водитель Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora. В результате ДТП находившийся за рулем Lada 33-летний тренер по велоспорту из Липецка Максим Раилко погиб на месте.

В аварии пострадали 6 человек: четверо несовершеннолетних из Lada Priora, а также водитель и пассажир иномарки.  Раилко вез из Липецка подростков на соревнования по велоспорту на Кубани. Они попали в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 21 апреля стало известно, что пострадавшая в ДТП 17-летняя спортсменка из Липецка Алина Крючкова скончалась в больнице в Краснодарском крае.

«Она больше всех пострадала в страшной аварии на Кубани, в которой три недели назад погиб ее тренер Максим Раилко. Ребята ехали на соревнования по велоспорту, но в один момент все оборвалось по вине пьяного водителя встречной машины», — написал в Telegram губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Глава региона уточнил, что врачи почти три недели боролись за жизнь Крючковой. Девочка занималась велоспортом с 8 лет.

Читайте также: СК возбудил дело после ДТП со спортсменами из Липецка в Тихорецком районе. Следователь приступит к работе с виновником ДТП сразу после стабилизации его состояния.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях