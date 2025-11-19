Два безэкипажных катера ВСУ уничтожили 19 ноября в Черном море

О ликвидации украинских беспилотных катеров в акватории Черного моря сообщили днем в среду.

Российские военные в ежедневной сводке доложили об отражении очередной атаки Вооруженных сил Украины по объектам на территории РФ.

«Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России утром 19 ноября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал», по складам БПЛА, объектам военно-промышленного комплекса и энергетики. Все цели были поражены.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 19 ноября над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями уничтожили 39 украинских БПЛА. Обломки сбитого беспилотника повредили частный дом в Северском районе. Никто не пострадал.

