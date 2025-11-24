Logo
Дракон вернулся в Японский сад парка «Краснодар»

Дракон вернулся в Японский сад парка «Краснодар»
Фото t.me/japanese_park_krd

Популярный у гостей парка «Краснодар» дракон вернулся в Японский сад в конце ноября. 

Фигура является частью новогодних украшений парка. Первые фотографии с пока еще разобранным драконом опубликовали в соцсетях. Судя по ним, как и в прошлом году арт-объект, будет радовать посетителей в пруду Кагамиикэ. 

«Ура! Дракона в сад привезли», — написали в Telegram-канале «Японский Сад. Краснодар». 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», впервые этот арт-объект появился в середине января 2024 года. Тогда дракон поселился в зеркальном пруду Кагамиикэ. К началу весны дракон покинул парк. В ноябре 2024 года дракон занял свое место в Японском саду, простоял почти три зимних месяца и по весне снова исчез.

