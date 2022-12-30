Дополнительные пункты досмотра открыли на подъездах к Крымскому мосту
Общество
30.12.2022 12:52
Ведомственная охрана Минтранса РФ увеличила число постов досмотра на подъезде к Крымскому мосту 30 декабря. Пропускная способность со стороны Кубани увеличилась на 60%, со стороны Крыма — на 40%.
Дополнительные пункты досмотра открыли из-за того, что возросший поток транспорта и количества перевозимого в нем багажа значительно увеличил время досмотра автомобилей и пассажиров.
Дополнительные пункты позволят сократить время прохождения досмотра и обеспечить безопасный проезд по мосту.
Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 30 декабря из-за усиления мер безопасности перед Крымским мостом скопилось 1 тыс. 200 машин. Для водителей и пассажиров, ожидающих своей очереди на досмотр и проезд, организовали пункт обогрева.
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