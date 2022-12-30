Пункт обогрева для застрявших в пробке водителей открыли перед Крымским мостом

Трехкилометровая пробка образовалась перед въездом на Крымский мост утром 30 декабря. Причиной затора стало ужесточение мер безопасности.

Для водителей и пассажиров, ожидающих своей очереди на досмотр и проезд, организовали пункт обогрева. Там предлагают горячий чай и воду. Также в пункте обогрева установили биотуалеты, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 30 декабря перед Крымским мостом скопилось 1 тыс. 200 машин. Накануне автомобилистов предупредили об увеличении транспортного потока и ужесточении мер безопасности. Водителям рекомендовали заложить время на прохождение обязательного досмотра, подготовить документы.