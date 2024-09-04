Доход с продажи цеха в центре Краснодара «Александрия» вложила в швейные машинки

Речь о старинном здании в историческом центре краевой столицы на пересечении улиц Гоголя и Седина. Швейная фабрика «Александрия» направила часть денег с его продажи на техническое переоснащение.

По словам заместителя директора по производству АО «Александрия» Оксаны Солодкой, в компании оптимизировали структуру производства, производственные площади и мощности.

«Часть прибыли от реализации нашей недвижимости мы пустили на развитие производства. Порядка 80 млн рублей выделили на техническое переоснащение в прошлом году. Локально мы ежегодно обновляем оборудование. Около 2-3 млн рублей выделяется на эти цели», — рассказала Солодкая.

Так, на предприятии используются японские и немецкие швейные машинки, стоимость которых доходит до 500 тыс. рублей. Еще в распоряжении мастеров обычные прямострочные универсальные машинки. Их цена около 300–400 тыс. рублей.

Также фабрика закупила китайские швейные машинки в качестве аналога европейского оборудования. Стоимость одной доходит до 100 тыс. рублей, сообщает «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для создания общественной территории в Краснодаре передадут старые цеха «Александрии». Мощности швейной фабрики на углу улиц Гоголя и Седина перенесли в основное здание предприятия на улице Павлова, 64.

Как будет выглядеть историческое здание в центре Краснодара после ремонта — читайте в нашем материале.