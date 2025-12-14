До конца декабря отлов бродячих собак проведут в пяти районах Краснодара

Отлавливать безнадзорных животных в разных районах краевой столицы будут в течение 16 дней.

В Краснодаре с 15 по 30 декабря пройдет отлов бродячих собак. Специалисты будут забирать бездомных животных в микрорайоне Черемушки, хуторе Копанской, а также в поселках Плодородном, Российском и Краснодарском.

«Просим жителей внимательно следить за своими питомцами и не выпускать их на самовольный выгул в этот период», — сообщает Telegram-канал муниципального приюта для собак в Краснодаре.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», правоохранителям неоднократно поступали сообщения о фактах нападения собак на несовершеннолетних в микрорайоне Черемушки. От укусов за период с 17 по 26 ноября пострадали два мальчика (11 и 12 лет) и две девочки (12 и 14 лет). В полиции уточнили, что были и иные сообщения о фактах укусов бездомных собак. Также СК возбудил дело о нападении собаки на женщину возле кинотеатра «Болгария».

