До 8 км сократилась длина автомобильной пробки перед Крымским мостом на Кубани

По данным краевого министерства ГО и ЧС, многокилометровая пробка перед Крымским мостом постепенно уменьшается.

По данным на 8:00, ее длина составляет чуть больше 8 км. В пробке стоят более 1,5 тыс. автомобилей. Вдоль трассы развернуты 5 пунктов выдачи бутилированной воды, которую подвозят регулярно. Установлены 28 биотуалетов. На месте дежурят спасатели «Кубань-СПАС», пожарные и медики.

Туристические автобусы в сопровождении сотрудников ГИБДД пропускают по второй полосе. Для ускорения досмотра водителей просят упаковывать вещи в удобные сумки, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

По данным сервиса «Яндекс Карты», длина автомобильного затора на Кубани составляет чуть меньше 8 км.

По данным министерства транспорта Республики Крым на 9:00, длина автомобильного затора в Краснодарском крае составляет гораздо меньше — 4 км, а время ожидания — 2 часа. Из Крыма в Краснодарский край длина автомобильной пробки составляет всего 100 м, а время ожидания — 10 минут, сообщает пресс-служба ведомства.