«Для тебя и каждого, кто придет»: жена убитого аниматора Кирилла Чубко на сороковины выложила видео с любимыми кексами мужа

Видео, на котором она готовит капкейки, Дарья Чубко опубликовала в соцсетях 7 июня, на 40 день со дня смерти ее супруга, аниматора Кирилла.

В посте женщина отметила, что никогда не думала, что ей придется что-то печь по такому поводу.

«Я знаю, что в этот день принято печь пирожки… но их я не умею делать. Ты очень любил мои сладости. И поэтому в этот день, я сделала то, что ты любил. Для тебя и каждого, кто придет сегодня почтить памятью , я приготовила капкейки. С каким состоянием я вчера готовила, одному Кириллу известно. Я чувствовала, что в этот момент он был со мной рядом. У меня до сих пор нет слов, нет понимания, за что все это с нами случилось? Почему так? И что теперь делать дальше. Но я знаю, что мы справимся», — написала Дарья.

Дарья Чубко — популярный блогер-кондитер, в ее аккаунте более 57,1 тыс. подписчиков. В комментариях люди горячо поддерживают Дарью, желают ей сил, стойкости и терпения.

В настоящее время петицию с требованием пожизненного срока для убийц аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко подписали 60 тыс. 831 человек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двойное убийство произошло вечером 28 апреля около станицы Березанской. У машины, в которой аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко возвращались с работы, лопнуло колесо. Трое мужчин заметили аниматоров, и решили их ограбить и убить.

Бандиты напали на мужчину и девушку. Они забрали деньги и банковские карты, с которых потом сняли более 180 тыс. рублей. Аниматоров жестоко убили, тела спрятали, а машину сожгли. Подозреваемых задержали в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах. Жители Краснодарского края создали петицию с требованием пожизненного срока для убийц.