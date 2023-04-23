Для Правительства РФ подготовят предложения по поддержке семей участников СВО
Соответствующее поручение дал председатель кабмина Михаил Мишустин.
Об этом говорится в утвержденном перечне поручений по итогам ежегодного отчета в Госдуме.
«В документе обозначен ряд социально значимых вопросов. Так, Минфину, Минтруду, Минюсту и Минэкономразвития поручено подготовить предложения о внесении законодательных изменений, предусматривающих наделение органов местного самоуправления правом на разработку и реализацию мер социальной поддержки и помощи семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Срок – до 17 мая», — сообщает пресс-служба кабмина.
Также премьер-министр поручил Минтрансу РФ совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами власти до 1 сентября провести анализ маршрутов общественного транспорта в сельских населенных пунктах и представить предложения по их развитию. О результатах этой работы необходимо доложить в Правительство РФ до 1 октября.
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