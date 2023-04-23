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Для Правительства РФ подготовят предложения по поддержке семей участников СВО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/dlya-pravitelstva-rf-podgotovyat-predlozheniya-po-podderzhke-semej-uchastnikov-svo
Для Правительства РФ подготовят предложения по поддержке семей участников СВО
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соответствующее поручение дал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Об этом говорится в утвержденном перечне поручений по итогам ежегодного отчета в Госдуме.

«В документе обозначен ряд социально значимых вопросов. Так, Минфину, Минтруду, Минюсту и Минэкономразвития поручено подготовить предложения о внесении законодательных изменений, предусматривающих наделение органов местного самоуправления правом на разработку и реализацию мер социальной поддержки и помощи семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Срок – до 17 мая», — сообщает пресс-служба кабмина.

Также премьер-министр поручил Минтрансу РФ совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами власти до 1 сентября провести анализ маршрутов общественного транспорта в сельских населенных пунктах и представить предложения по их развитию. О результатах этой работы необходимо доложить в Правительство РФ до 1 октября.

Непосредственно поддержать свою страну в зоне СВО вы можете, записавшись на службу по контракту. Солидный заработок, оплата жилья, отсрочки по выплате банковских кредитов — какие еще льготы предполагает служба в Вооруженных силах РФ и как стать военнослужащим, коротко и понятно читайте здесь.

Читайте также: участников СВО на реабилитацию готовы принять здравницы Сочи.

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