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Участников СВО на реабилитацию готовы принять здравницы Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/uchastnikov-svo-na-reabilitatsiyu-gotovy-prinyat-zdravnitsy-sochi
Участников СВО на реабилитацию готовы принять здравницы Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Программа реабилитации для получивших ранения участников спецоперации действует и в бальнеологическом курорте «Мацеста».

Лечебные воды и грязи Мацесты улучшают кровообращение в тканях и заживление ран, а также снижают напряжение нервной системы. Процедуры в годы Великой Отечественной войны прошли более 100 тыс. бойцов Красной армии. Наработки по реабилитации применяют и в настоящее время.

«Сочи имеет широкие возможности по реабилитации и продолжает исторические традиции города-госпиталя. Сейчас разрабатывается региональная программа по восстановлению здоровья для участников СВО. Заявки на участие в ней уже подали восемь сочинских здравниц», — отметила заместитель главы города Инна Петухова.

На курорте с октября прошлого года работает Координационный совет по поддержке семей мобилизованных и добровольцев. Он предоставляет адресную финансовую помощь, помогает с решением бытовых вопросов, а также по заявлению направляет в санатории добровольцев и мобилизованных после возвращения из зоны спецоперации, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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