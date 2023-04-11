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Более 20 млн рублей выплатили семьям участников спецоперации в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-20-mln-rublej-vyplatili-semyam-uchastnikov-spetsoperatsii-v-sochi
Более 20 млн рублей выплатили семьям участников спецоперации в Сочи
Фото MabelAmber, pixabay.com

На курорте также сформировали 11 мер соцподдержки для семей — дети могут бесплатно ездить в городском транспорте, получать питание в детских садах и школах.

Кроме того, за детей из семей мобилизованных не начисляется плата за детский сад, родителям оказывают помощь при переводе и устройстве в образовательные учреждения. Также для семей создали абонементы на посещение учреждений культуры и медосмотров. Предусмотрены и выплаты при рождении ребенка и льготы по земельному залогу.

«Мы не оставляем без внимания ни одно обращение. Ищем возможности для оказания помощи. С октября прошлого года провели уже порядка 25 расширенных заседаний Координационного совета. В узком формате решаем возникающие вопросы ежедневно. Наши сотрудники на постоянной связи с семьями наших защитников», — сказала заместитель главы Галина Москалева.

Адресную помощь оказывают всем обратившимся семьям мобилизованных — Координационный совет проводит заседания каждую неделю. На очередном заседании оказали помощь семи семьям.

Координационный совет работает на улице Советской, 26 с 9:00 до 18:00 с понедельника по четверг и с 9:00 до 17:00 по пятницам. Подробную информацию можно уточнить по телефону +7(918)132-13-60, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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