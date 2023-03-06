Путин предложил ввести по всей стране «паспорт семьи мобилизованного»
Политика
06.03.2023 16:42
Такой проект введен на территории Курганской области. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал губернатор региона Вадим Шумков.
В документе содержатся потребности семей бойцов. Власти области разработали «социальный портрет каждой семьи с теми вопросами, которые необходимо решать». Туда входят разные проблемы, в том числе единовременная материальная помощь и необходимый ремонт.
Владимир Путин поддержал идею тиражировать проект на всю Россию, а также поблагодарил губернатора Курганской области за инициативу по поддержке семей военнослужащих.
«Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», — цитирует президента RT.
Читайте также: в России создадут специальный социальный фонд поддержки бойцов СВО.
Популярные новости
- По просьбам жителей: художник создал с помощью нейросети новый образ Краснодара
- Жену гендиректора стройкомпании арестовали по делу о хищении квартир в ЖК «Кларисса» в Краснодаре
- Подростки второй день подряд массово собрались на улице в Новороссийске
- Новый аэропорт в 150 км от Сочи Абхазия планирует строить за российские деньги
- Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом Chateau d’Avize во Франции
- Пенсионер погиб из-за непотушенной сигареты во время пожара в многоэтажке на улице Аверкиева в Краснодаре