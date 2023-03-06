Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Путин предложил ввести по всей стране «паспорт семьи мобилизованного»

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-predlozhil-vvesti-po-vsej-strane-pasport-semi-mobilizovannogo
Путин предложил ввести по всей стране «паспорт семьи мобилизованного»
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Такой проект введен на территории Курганской области. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

В документе содержатся потребности семей бойцов. Власти области разработали «социальный портрет каждой семьи с теми вопросами, которые необходимо решать». Туда входят разные проблемы, в том числе единовременная материальная помощь и необходимый ремонт.

Владимир Путин поддержал идею тиражировать проект на всю Россию, а также поблагодарил губернатора Курганской области за инициативу по поддержке семей военнослужащих.

«Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», — цитирует президента RT.

Читайте также: в России создадут специальный социальный фонд поддержки бойцов СВО.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Из-за крупной энергоаварии без света остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края
Из-за крупной энергоаварии без света остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
ФК «Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура РПЛ
ФК «Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура РПЛ
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. По просьбам жителей: художник создал с помощью нейросети новый образ Краснодара
  2. Жену гендиректора стройкомпании арестовали по делу о хищении квартир в ЖК «Кларисса» в Краснодаре
  3. Подростки второй день подряд массово собрались на улице в Новороссийске
  4. Новый аэропорт в 150 км от Сочи Абхазия планирует строить за российские деньги
  5. Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом Chateau d’Avize во Франции
  6. Пенсионер погиб из-за непотушенной сигареты во время пожара в многоэтажке на улице Аверкиева в Краснодаре
Прямой эфир
Мы в соцсетях