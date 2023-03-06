Путин предложил ввести по всей стране «паспорт семьи мобилизованного»

Такой проект введен на территории Курганской области. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

В документе содержатся потребности семей бойцов. Власти области разработали «социальный портрет каждой семьи с теми вопросами, которые необходимо решать». Туда входят разные проблемы, в том числе единовременная материальная помощь и необходимый ремонт.

Владимир Путин поддержал идею тиражировать проект на всю Россию, а также поблагодарил губернатора Курганской области за инициативу по поддержке семей военнослужащих.

«Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», — цитирует президента RT.

Читайте также: в России создадут специальный социальный фонд поддержки бойцов СВО.