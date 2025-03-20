Девять украинских беспилотников сбили в ночь на 20 марта на юге России

Вооруженные силы Украины минувшей ночью предприняли очередную попытку атаковать объекты на территории РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов.

По данным Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили 132 украинских дрона. Девять беспилотников сбили над Ростовской областью.

Еще 54 БПЛА обезвредили над Саратовской областью, 40 — над Воронежской и 22— над Белгородской. По три беспилотника уничтожили над Курской областью и Крымом, один — над территорией Липецкой области.

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В Минобороны РФ назвали атаку на нефтебазу в Краснодарском крае провокацией для срыва российско-американских переговоров о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

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