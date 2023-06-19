Девочку, которая издевалась над щенком, поставили на учет в ПДН в Северском районе
Происшествия
19.06.2023 12:42
Видео издевательств опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как девочка бьет и швыряет на пол скулящего щенка.
В связи с этим полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животным. В ОМВД России по Северскому району несовершеннолетнюю поставили на профилактический учет в ПДН, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», видеозапись сотрудники полиции выявили в ходе мониторинга социальных сетей. Личность девочки установили. Щенка добровольно передали волонтерам.