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Девочку, которая издевалась над щенком, поставили на учет в ПДН в Северском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devochku-kotoraya-izdevalas-nad-shhenkom-postavili-na-uchet-v-pdn-v-severskom-rajone
Девочку, которая издевалась над щенком, поставили на учет в ПДН в Северском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Видео издевательств опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как девочка бьет и швыряет на пол скулящего щенка.

В связи с этим полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животным. В ОМВД России по Северскому району несовершеннолетнюю поставили на профилактический учет в ПДН, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видеозапись сотрудники полиции выявили в ходе мониторинга социальных сетей. Личность девочки установили. Щенка добровольно передали волонтерам.

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