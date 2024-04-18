Девочке «с маской Бэтмена» удалят рубцы на лице в клинике Санкт-Петербурга

Луна Феннер, которую из-за большого родимого пятна на лице называют девочкой в «маске Бэтмена», приехала в Санкт-Петербург для продолжения лечения в местной клинике.

В Санкт-Петербурге девочке проведут эстетическую операцию. Луна Феннер уже была на консультации онколога. По словам матери Кэрол Сантос, у дочери из-за рубцов не закрываются глаза. Именно это предстоит исправить питерским медикам.

Сейчас девочку готовят к пятиэтапной операции, во время которой ребенку удалят рубцы. Питерские хирурги пообещали, что после операций шрамы станут тонкими, а их число уменьшится. Семья планирует остаться в Санкт-Петербурге до начала лета, пишет АиФ-Юг.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Луна Феннер и ее мать Кэрол Сантос впервые прилетели на лечение в Краснодаре в октябре 2019. Они отказались от предложенного американскими врачами четырехлетнего курса операций. А краснодарский лазерный хирург Павел Попов предложил лечить Луну Феннер по уникальной методике. В декабре 2021 года стало известно, что краснодарские врачи полностью сняли «маску Бэтмена» с лица девочки Луны. В апреле этого года стало известно о том, что девочка с «маской Бэтмена» снова вернется на лечение в Россию спустя три года.