Депутат Госдумы РФ Сергей Алтухов принял участие в голосовании
Политика
09.09.2022 13:26
Многие спешили проголосовать 9 сентября до начала рабочего дня. Одними из первых на участки пришли представители органов власти, в их числе депутат Госдумы Сергей Алтухов.
Свой выбор парламентарий сделал на избирательном участке № 94 школы имени Героя Советского Союза Ивана Рослого.
«Несмотря на внешнюю спокойную избирательную кампанию, у нас 16 человек на один мандат депутата Законодательного собрания в целом по краю. И депутаты, более чем 217 кандидатов борются на 45 одномандатных округах, и также будет еще выбор политических партий», — сказал Алтухов.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Александр Руппель и Максим Слюсарев приняли участие в выборах депутатов ЗСК седьмого созыва.
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