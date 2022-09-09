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Депутат Госдумы РФ Сергей Алтухов принял участие в голосовании

Политика
09.09.2022 13:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/deputat-gosdumy-rf-sergej-altuhov-prinyal-uchastie-v-golosovanii
Видео канала «Кубань 24»

Многие спешили проголосовать 9 сентября до начала рабочего дня. Одними из первых на участки пришли представители органов власти, в их числе депутат Госдумы Сергей Алтухов.

Свой выбор парламентарий сделал на избирательном участке № 94 школы имени Героя Советского Союза Ивана Рослого.

«Несмотря на внешнюю спокойную избирательную кампанию, у нас 16 человек на один мандат депутата Законодательного собрания в целом по краю. И депутаты, более чем 217 кандидатов борются на 45 одномандатных округах, и также будет еще выбор политических партий», — сказал Алтухов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Александр Руппель и Максим Слюсарев приняли участие в выборах депутатов ЗСК седьмого созыва.

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