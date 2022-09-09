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В Краснодаре на избирательных участках работают почти 5,7 тыс. наблюдателей

Политика
09.09.2022 11:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-izbiratelnyh-uchastkah-rabotayut-pochti-5-7-tys-nablyudatelej
В Краснодаре на избирательных участках работают почти 5,7 тыс. наблюдателей
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодарском крае утром 9 сентября стартовали выборы депутатов ЗСК седьмого созыва. Исполняющий обязанности главы Краснодара Максим Слюсарев проголосовал на избирательном участке в школе № 22 на улице Свободной.

На избирательных участках в краевой столице работают около 5,7 тыс. наблюдателей от кандидатов, политических партий и общественных структур.

«Конечно же, призываю всех земляков прийти на выборы. Их важность безусловна, поскольку депутаты от Краснодара в законодательном органе власти региона будут принимать важнейшие для города решения — об участии в краевых программах и национальных проектах. Решать те вопросы, которые стоят перед городом, прежде всего, в социальной сфере, благоустройстве. Приходите на избирательный участок. Будьте в числе тех, кто принимает решения. Возьмите на себя эту ответственность», — сказал Слюсарев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре работают более 390 избирательных участков.

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