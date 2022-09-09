Кондратьев: в Краснодарском крае стартуют выборы-2022

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 9 сентября сообщил об открытии участков для голосования и отметил важность участия для всех жителей Кубани.

Глава края напомнил, что избирательные участки будут работать в течение трех дней, с 9 по 11 сентября.

«С сегодняшнего дня на Кубани стартует голосование. Избирательные участки будут работать в течение трех дней. В нашем регионе завершатся сразу 102 кампании. Прежде всего, жителям края предстоит выбрать депутатов Законодательного собрания. А также депутатов районных советов и глав сельских поселений. Дорогие земляки, именно от нас с вами зависит, кто в ближайшие годы будет принимать важные для Кубани законы, благоустраивать города и станицы, реализовывать различные проекты. Важен каждый голос», — написал Кондратьев в Telegram.

Самая значимая для края завершающаяся кампания — по выборам депутатов ЗСК VII созыва.

В дни выборов в регионе будут работать свыше 2,8 тыс. избирательных участков. Всего на Кубани 4,3 млн избирателей, из них порядка 57 тыс. человек смогут проголосовать впервые, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Краснодаре 9 сентября с 8:00 работают свыше 390 избирательных участков. Из низ 377 постоянных и 15 временных. Проголосовать можно с 9 по 11 сентября включительно с 8:00 до 20:00.

«В этом году в Краснодаре стало на 17 избирательных участков больше. Кроме того, в городе будут работать 19 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Это на пять электронных урн больше, чем во время предыдущих выборов. Первые итоги станут известны уже 12 сентября. Окончательные результаты — в течение следующей недели», — сказал председатель городской избирательной комиссии Олег Смирнов.

Для тех, кто не сможет прийти на избирательный участок, организуют голосование на дому. Оформить соответствующую заявку необходимо до 14:00 11 сентября. Для этого необходимо обратиться в свою участковую избирательную комиссию, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Центр общественного наблюдения приглашает желающих следить за выборами в Краснодарском крае.