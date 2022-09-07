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Центр общественного наблюдения приглашает желающих следить за выборами в Краснодарском крае

Политика
07.09.2022 17:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsentr-obshhestvennogo-nablyudeniya-priglashaet-zhelayushhih-sledit-za-vyborami-v-krasnodarskom-krae
Центр общественного наблюдения приглашает желающих следить за выборами в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В работе Центра общественного наблюдения с 9 по 11 сентября могут принять участие все желающие. Открытие ЦОНа состоится 8 сентября в 14:00.

Центр общественного наблюдения будет работать в БЦ «Аквариум» на улице Северной, 405.

Для участия в работе центра нужно подать заявку. В ЦОН будут постоянно находиться члены мобильных групп наблюдателей. Их задача — оперативно выезжать на участки для анализа спорных и конфликтных ситуаций.

Также будут работать юридическая и информационная группы. Им предстоит давать правовую оценку информации от мобильных групп и наблюдателей. А также вести разъяснения законодательства и возникающих ситуаций, публиковать информацию на ресурсах Общественной палаты и в СМИ. Кроме того, будут работать специалисты-медиаторы. Они будут предотвращать конфликты или решать уже возникшие вопросы.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(861) 259-01-55, сообщает пресс-служба Общественной палаты Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае на выборах будут работать свыше 3 тыс. общественных наблюдателей.

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