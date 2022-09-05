В Краснодарском крае на выборах будут работать свыше 3 тыс. общественных наблюдателей
Общественная палата Краснодарского края направила на избирательные участки 3 тыс. 113 наблюдателей. В дни голосования с 9 по 11 сентября они будут следить за соблюдением избирательного законодательства и прав участников.
В участковые избирательные комиссии региональная палата направила 2 тыс. 903 наблюдателя. Еще 210 наблюдателей и экспертов будут работать в территориальных избирательных комиссиях и в составе мобильных групп. Они смогут оперативно отправляться на участки для разрешения спорных и конфликтных ситуаций.
Общественные наблюдатели прошли двухмесячную спецподготовку. Они изучили основы избирательного законодательства, организации голосования, кодекс этики наблюдателя. Также разобрали реальные примеры возможных спорных ситуаций на избирательных участках и обучились основам медиации.
В работе они будут применять разработанный Общественной палатой РФ «Золотой стандарт». Чек-листы помогают отслеживать соблюдение требований на участках и не допускают неоднозначной трактовки ситуаций.
«Общественные наблюдатели не представляют интересы ни одной из политических партий или кандидатов. Их задача — контроль за соблюдением законности и защита избирательных прав всех участников избирательного процесса», — сказала председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.
Проголосовать на избирательных участках можно будет с 9 по 11 сентября с 8:00 до 20:00.
Чтобы найти свой избирательный участок нужно ввести адрес прописки на сайте ЦИК России, сообщает пресс-служба Общественной палаты Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодаре в дни выборов усилят меры безопасности.
- В Новороссийске туристы нашли в море «дымящийся камень»
- Краснодарца за сделанное замечание избил мужчина, справлявший нужду на детской площадке
- Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Славянске-на-Кубани избивших ветерана боевых действий мужчин отправили под домашний арест
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?