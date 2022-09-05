В Краснодарском крае на выборах будут работать свыше 3 тыс. общественных наблюдателей

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Общественная палата Краснодарского края направила на избирательные участки 3 тыс. 113 наблюдателей. В дни голосования с 9 по 11 сентября они будут следить за соблюдением избирательного законодательства и прав участников.

В участковые избирательные комиссии региональная палата направила 2 тыс. 903 наблюдателя. Еще 210 наблюдателей и экспертов будут работать в территориальных избирательных комиссиях и в составе мобильных групп. Они смогут оперативно отправляться на участки для разрешения спорных и конфликтных ситуаций.

Общественные наблюдатели прошли двухмесячную спецподготовку. Они изучили основы избирательного законодательства, организации голосования, кодекс этики наблюдателя. Также разобрали реальные примеры возможных спорных ситуаций на избирательных участках и обучились основам медиации.

В работе они будут применять разработанный Общественной палатой РФ «Золотой стандарт». Чек-листы помогают отслеживать соблюдение требований на участках и не допускают неоднозначной трактовки ситуаций.

«Общественные наблюдатели не представляют интересы ни одной из политических партий или кандидатов. Их задача — контроль за соблюдением законности и защита избирательных прав всех участников избирательного процесса», — сказала председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

Проголосовать на избирательных участках можно будет с 9 по 11 сентября с 8:00 до 20:00.

Чтобы найти свой избирательный участок нужно ввести адрес прописки на сайте ЦИК России, сообщает пресс-служба Общественной палаты Краснодарского края.

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