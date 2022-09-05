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В Краснодаре в дни выборов усилят меры безопасности

Общество
05.09.2022 13:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-dni-vyborov-usilyat-mery-bezopasnosti
В Краснодаре в дни выборов усилят меры безопасности
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В дни выборов в ЗСК с 9 по 11 сентября в краевой столице усилят меры безопасности. На 377 постоянных и 15 временных избирательных участках будут дежурить сотрудники полиции и пожарной охраны. Все участки обеспечили каналами и средствами связи с полицией и службами экстренного реагирования.

Ранее избирательные участки проверили на соответствие требованиям для проведения выборов, санитарным нормам и на наличие возможных технических недостатков.

Усилить меры общественной безопасности в дни выборов поручил и. о. главы Краснодара Максим Слюсарев.

«Нам нужно быть максимально готовыми к этому значимому политическому событию в жизни региона. Очень важный момент — это обеспечение общественного порядка, антитеррористической защищенности. Мы с вами проводили заседание АТК, все задачи поставлены, теперь нужно четко их выполнять в тесном взаимодействии», — сказал Слюсарев.

Он также отметил, что все избирательные участки должны открыться вовремя и полноценно работать весь период, чтобы обеспечить горожанам возможность сделать свой выбор, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Читайте также: в Краснодарском крае большинство школ и детских садов в дни выборов будут работать в штатном режиме.

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