В Краснодарском крае большинство школ и детских садов в дни выборов будут работать в штатном режиме
Общество
05.09.2022 12:25
В качестве избирательных участков задействовали менее трети школ и детских садов.
Остальные образовательные учреждения продолжат работать в штатном режиме.
Учебный график скорректирован с учетом мероприятий. Дни выборов включили в период осенних каникул. В детских садах будут работать дежурные группы. Это сделано для безопасности детей и для того, чтобы минимизировать распространение коронавируса.
В понедельник, 12 сентября, во всех школах и детских садах, где работали избирательные участки, проведут дезинфекцию помещений. Школы, в которых будет проходить голосование, не будут работать 9, 10 и 12 сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодаре обсудили старт избирательной кампании в Законодательное собрание.
Популярные новости
- В Новороссийске туристы нашли в море «дымящийся камень»
- В Сочи турист попал под камнепад на пути к водопаду Чудо-Красотка
- Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?