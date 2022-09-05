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В Краснодарском крае большинство школ и детских садов в дни выборов будут работать в штатном режиме

Общество
05.09.2022 12:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-bolshinstvo-shkol-i-detskih-sadov-v-dni-vyborov-budut-rabotat-v-shtatnom-rezhime
В Краснодарском крае большинство школ и детских садов в дни выборов будут работать в штатном режиме
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В  качестве избирательных участков задействовали менее трети школ и детских садов.

Остальные образовательные учреждения продолжат работать в штатном режиме.

Учебный график скорректирован с учетом мероприятий. Дни выборов включили в период осенних каникул. В детских садах будут работать дежурные группы. Это сделано для безопасности детей и для того, чтобы минимизировать распространение коронавируса.

В понедельник, 12 сентября, во всех школах и детских садах, где работали избирательные участки, проведут дезинфекцию помещений. Школы, в которых будет проходить голосование, не будут работать 9, 10 и 12 сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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