Александр Руппель принял участие в выборах депутатов ЗСК седьмого созыва

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель проголосовал на избирательном участке в Краснодаре утром 9 сентября.

Замглавы Кубани отметил, что сегодня перед краем стоят масштабные задачи, принимаемые решения должны быть взвешенными и компетентными. Он также выразил уверенность, что жители Краснодарского края сделают правильный выбор.

«Депутатский корпус — мощнейший инструмент социально-экономического развития нашего региона. Успехи, которые сегодня демонстрирует Краснодарский край во всех отраслях, наши высокие позиции в федеральных рейтингах — заслуга большой команды, всех ветвей власти. Благодаря поддержке коллег прошлого созыва Законодательного Собрания края мы приняли огромный пул решений, направленных на рост экономики края и благополучие каждого жителя Кубани. Сегодня перед регионом стоят масштабные задачи, и принимаемые решения должны быть, в первую очередь, взвешенными и компетентными. Уверен, жители Кубани сделают грамотный выбор и сформируют сильный состав седьмого созыва депутатов Законодательного Собрания края», — сказал Руппель.

В Краснодарском крае завершаются 102 избирательные кампании. Самой значимой значимой из них является кампания по выборам депутатов ЗСК VII созыва, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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