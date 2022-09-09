Александр Руппель принял участие в выборах депутатов ЗСК седьмого созыва
Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель проголосовал на избирательном участке в Краснодаре утром 9 сентября.
Замглавы Кубани отметил, что сегодня перед краем стоят масштабные задачи, принимаемые решения должны быть взвешенными и компетентными. Он также выразил уверенность, что жители Краснодарского края сделают правильный выбор.
«Депутатский корпус — мощнейший инструмент социально-экономического развития нашего региона. Успехи, которые сегодня демонстрирует Краснодарский край во всех отраслях, наши высокие позиции в федеральных рейтингах — заслуга большой команды, всех ветвей власти. Благодаря поддержке коллег прошлого созыва Законодательного Собрания края мы приняли огромный пул решений, направленных на рост экономики края и благополучие каждого жителя Кубани. Сегодня перед регионом стоят масштабные задачи, и принимаемые решения должны быть, в первую очередь, взвешенными и компетентными. Уверен, жители Кубани сделают грамотный выбор и сформируют сильный состав седьмого созыва депутатов Законодательного Собрания края», — сказал Руппель.
В Краснодарском крае завершаются 102 избирательные кампании. Самой значимой значимой из них является кампания по выборам депутатов ЗСК VII созыва, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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