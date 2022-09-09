Юрий Бурлачко проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва

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Председатель ЗСК Краснодарского края Юрий Бурлачко утром 9 сентября посетил избирательный участок № 22-18 в Прикубанском округе.

Глава ЗСК отметил, что 9 сентября в регионе стартовало трехдневное голосование. Кубанцы выбирают тех, кто будет представлять их интересы в региональном парламенте и в муниципальных органах власти.

«Сегодняшний выбор определит, каким будет день завтрашний. Кубань всегда отличалась высокой электоральной активностью. Убежден, что и эти выборы не станут исключением. Ведь каждый из нас болеет душой за судьбу края, хочет, чтобы он динамично развивался. В этом и состоит наша активная гражданская позиция, которую лучше всего продемонстрировать на избирательном участке своим личным волеизъявлением», — отметил Юрий Бурлачко.

На Кубани 4,3 млн избирателей, около 57 тыс. человек из них смогут первые принять участие в голосовании. Прийти на избирательный участок можно с 9 по 11 сентября. В регионе открыты более 2,8 тыс. избирательных участков.

Всего в Краснодарском крае пройдут 102 избирательные кампании. Порядок в дни выборов обеспечивают около 20 тыс. полицейских и более 6 тыс. представителей казачества, сообщает пресс-служба ЗСК.

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