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В Краснодарском крае открылись около 3 тыс. избирательных участков

Политика
09.09.2022 08:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-otkrylis-okolo-3-tys-izbiratelnyh-uchastkov
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани стартуют выборы. Поставить галочку в бюллетенях можно будет 9,10 и 11 сентября. Избирательные участки открыты до 20:00.

В этот раз в регионе проходит сразу 102 избирательные кампании, главная из них — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края.

«У нас очень многое меняется, очень много меняется законов, новых правил, возникает крайняя необходимость, когда нужно быстро и адекватно, согласно требованию населения принимать правильные решения. Поэтому для нас очень важно, кто войдет в Законодательное собрание», — сообщила председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

Безопасность на выборах будут обеспечивать 20 тыс. полицейских и росгвардейцев, а также 6 тыс. тысяч казаков. Всего отдать свой голос на Кубани смогут более 4 млн жителей, из которых 57 тыс. сделают это впервые.

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