Эксперты оценили значение Центра общественного наблюдения в Краснодарском крае

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Центр общественного наблюдения за выборами будет работать в дни голосования — 9, 10 и 11 сентября в Краснодаре — круглосуточно и для всех желающих.

Он находится по адресу: Краснодар, ул. Северная, 405. Для его посещения нужно заполнить заявку.

В Центре общественного наблюдения подготовили 15 рабочих мест с компьютерами, зону для пресс-конференций и работы журналистов, большой экран для прямых эфиров и подключений региональных и федеральных экспертов.

Председатель Общественной палаты Краснодарского края и руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами на Кубани Любовь Попова:

«Создавая ЦОН в этом году, мы опирались на уже имеющийся опыт. Учитывая, что текущая избирательная кампания регионального значения, не применяется видеонаблюдение с трансляцией. Соответственно, в ЦОН не устанавливалась видеостена. Но на всех избирательных участках края во все дни голосования будет вестись круглосуточная видеозапись. Общественной палатой и крайизбиркомом подписан протокол о взаимодействии Общественной палаты Краснодарского края с избирательными комиссиями Краснодарского края при проведении предстоящих выборов».

Эксперт Общественной палаты Краснодарского края, профессор, доктор экономических наук Виолетта Гассий:

«Центр общественного наблюдения позволяет сделать процесс голосования более открытым и прозрачным. Именно на это и сделан упор центра общественного наблюдения. Центр открыт для всех желающих, кто хочет посмотреть, как проходит голосование. Это сделано специально для того, чтобы повысить доверие граждан к процессу голосования».

Член Общественной палаты Краснодарского края, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Аскер Тюрин:

«При поступлении информации о нестандартных ситуациях на избирательные участки тут же выезжает мобильная группа для анализа и решения этих ситуаций. В прошлом году были провокаторы, как и среди наблюдателей, так и среди членов избирателей. Наблюдатели могли провоцировать других наблюдателей только потому, что тот являлся представителем другой партии. В этом году прогнозируем работу спокойнее, чем в прошлом, ведь мы становимся только лучше».

В Единый день голосования выборы пройдут по всей России. В Краснодарском крае — сразу 102 избирательные кампании. Главная из них — отбор кандидатов в депутаты Законодательного собрания. Для удобства избирателей выборы пройдут в течение трех дней — 9, 10 и 11 сентября. В Краснодарском крае для голосования откроют почти 3 тыс. избирательных участков.

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