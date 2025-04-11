День района: муниципальный округ Краснодарского края — Горячий Ключ

Цикл «День района» продолжает Горячий Ключ — старейший бальнеологический курорт Краснодарского края. Это место славится своей минеральной водой и свежим воздухом. Чем еще интересен Горячий Ключ?

География

Муниципальный округ Горячий Ключ расположен в долине реки Псекупс в 50 км от Краснодара и в 60 км от Черноморского побережья. Он находится на территории многочисленных месторождений термальных источников и является одним из старейших на Кавказе бальнеологических курортов.

Общая площадь муниципального округа составляет 1 тыс. 800 кв. км и практически 70% территории покрыты лесами. Город-курорт Горячий Ключ граничит с Белореченским, Апшеронским, Северским районами, Туапсинским муниципальным округом, а также Адыгеей.

Административным центром муниципального округа является город Горячий Ключ. Также в состав входят семь сельских поселений:

Бакинский сельский округ с центром в станице Бакинской;

Безымянный сельский округ с центром в поселке Мирном;

Имеретинский сельский округ с центром в станице Имеретинской;

Кутаисский сельский округ с центром в поселке Кутаис;

Саратовский сельский округ с центром в станице Саратовской;

Суздальский сельский округ с центром в станице Суздальской;

Черноморский сельский округ с центром в поселке Первомайском.

Численность населения Горячего Ключа составляет почти 69 тыс. человек.

Курортная сфера

Горячий Ключ для большинства ассоциируется с минеральной водой (даже на гербе города изображен кувшин с минералкой), санаториями и отдыхом. Курорт привлекает туристов путешествиями к многочисленным горным вершинам, дольменам, пещерам, водопадам и скалам. Только за прошлый год Горячий Ключ посетили 136 тыс. туристов. Гостиницы приняли на 20% больше гостей, чем годом ранее, и заполняемость составила 84%.

Туристическая инфраструктура активно развивается — модернизируют зоны отдыха, создают новые туристические маршруты. Город активно участвует в госпрограммах и отраслевых конкурсах. Так, к примеру в прошлом году городской пляж получил признание на престижном конкурсе «Курортный Олимп».

За последние 10 лет турпоток в Горячий Ключ значительно вырос, что связано, в том числе с возросшим запросом на внутренний туризм. Также интерес россиян к Горячему Ключу обусловлен его активно развивающейся туристической инфраструктурой.

В городе растет число пешеходных зон, в том числе за счет сокращения парковок в центре города — это, в том числе, позволяет заботиться о чистоте воздуха.

В настоящее время в Горячем Ключе действуют 82 средства размещения. В их числе 5 санаториев, 8 баз отдыха, 2 глэмпинга и гостиницы разной степени звездности. Санатории способны одновременно принять более 900 гостей. Пациентам предлагаются программы на основе 500 лечебных технологий.

Для того, чтобы создать современную туристическую инфраструктуру, город активно участвует в краевых программах, в том числе, в программе «Комфортная городская среда». В ней Горячий Ключ принимает участие с 2021 года, сумма средств, направленных на благоустройство города, уже превысила 600 млн рублей.

В городе, помимо прочего, создаются новые прогулочные зоны, устанавливаются новые остановочные павильоны, а также обустраиваются велодорожки. С 2023 года идет капитальный ремонт турмаршрута «Экологическая тропа», общее финансирование проекта составляет 110 млн рублей.

Всего в Горячем Ключе действуют десятки различных турмаршрутов. Одним из мест притяжения туристов является Курортный парк, также его называют Целебным парком. Именно на его территории сосредоточены основные достопримечательности Горячего Ключа. Это скала Спасения, известная также как Петушок, Дантово ущелье, Минеральная поляна с памятником минеральной воде, часовней Иверской иконы Божией Матери и источником Святителя Пантелеймона, питьевая галерея и многие другие.

В Курортном парке за последние годы произошли существенные изменения — там обновили и улучшили инфраструктуру, обновили тропу здоровья (установили новое освещение, скамейки), оборудовали места отдыха. Также сейчас парк очищают от «архитектурного мусора» — торговые объекты переносят в специальную зону. Там все выполнено в едином стиле, разработан многоуровневый ландшафтный дизайн, обустроен фудкорт и зоны отдыха. С обустройством инфраструктуры помогли краевые власти и санаторий «Горячий Ключ».

Еще один знаковый туристический объект — канатная дорога. Созданную в рамках инвестпроекта канатку только за прошлый год посетили около 100 тыс. туристов. Инвестор продолжает благоустраивать объект. Помимо Каменного парка, расположенного ряди с колесом обозрения, планируют обустроить гарден-парк под канатной дорогой.

Новый этап благоустройства парка стартовал в 2022 году. Обновление идет поэтапно. В рамках программы министерства курортов Кубани Горячий Ключ принял участие в проекте по благоустройству терренкуров, сейчас благоустраивается порядка 1 тыс. 200 м экотропы. Также благоустраивается подъем на скалу Спасения, к июню объект планируют открыть для посещения.

Кроме природных ландшафтов туристов в Горячий Ключ привлекают санатории. Так как город расположен среди лесов, там лечит даже воздух — по оценкам врачей положительный эффект от бальнеологического лечения в санаториях Горячего Ключа отмечают порядка 98% пациентов.

Самыми известными санаториями города являются «Горячий Ключ» и «Предгорье Кавказа», именно они в полной мере используют минеральные источники. Там лечат множество заболеваний, в том числе желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, кожи. Эффект от использования минеральной воды и сероводородных ванн достигается в комплексе с другими метолами лечения и передовыми технологиями.

За 2024 год в санатории «Горячий Ключ» лечение прошли 6 тыс. пациентов, в санатории «Предгорье Кавказа» — более 10 тыс. пациентов.

Развивается в городе и агротуризм. Одним из объектов является ферма, где гости могут покормить и погладить альпака и кроликов. А также увидеть лам, гуанако, карликовых барашков и капибар.

Большое внимание в Горячем Ключе уделяется вопросам экологии, в том числе утилизации мусора. Одним из важнейших мероприятий для города-курорта стала рекультивация полигона ТБО, который существовала много лет и находился всего в 3 км от города. При поддержке губернатора город принял участие в программе рекультивации. На эти цели было выделено около 200 млн рублей. Сегодня место, где был мусорный полигон, не представляет никакой опасности для окружающей среды. Также ежегодно обустраиваются пункты приема ТБО, ведется разъяснительная работа с населением, внедряется раздельный сбор мусора.

В планах благоустройства курорта — обустройство набережной, строительство парка развлечений по аналогии с «Сочи-парком», расширение пешеходной зоны и другие проекты.

Экономика

В структуре базовых отраслей экономики Горячего Ключа лидирует потребсфера — ее доля составляет почти 65%. В муниципалитете более 1 тыс. 300 объектов потребсферы. На втором месте — производство, доля этой сферы составляет около 28%.

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве хозяйствующих субъектов Горячего Ключа составляет более 86%. Далее идет санаторно-курортная отрасль — около 6%. Оставшиеся два с небольшим процента — в основном транспорт, связь.

За последние годы значительно вырос нарастили объем привлеченных вложений. Если в 2020 году в развитие муниципалитета инвестировали около 1 млрд рублей, то в прошлом году сумма составила 3 млрд рублей. Также наблюдается положительная динамика по темпу роста собственных доходов.

Одним из главных предприятий города является известный на всю страну завод по производству минеральной воды. Первая партия знаменитой горячеключевской минералки сошла с конвейера в 1968 году (до этого момента предприятие с 1946 года действовало как пищекомбинат). Сегодня вода отмечена знаком качества «Сделано на Кубани» и известна во всей России. Вода добывается непосредственно в Горячем Ключе из двух скважин глубиной порядка 500 м — это столовая и лечебно-столовая воды.

Этот завод является одним из важнейших предприятий города. По объему реализованной продукции он занимает устойчивое второе место среди предприятий отрасли. За прошлый год завод реализовал продукции на 740 млн рублей. За прошлый год от завода в консолидированный бюджет Краснодарского края поступило более 38 млн рублей налоговых отчислений. Доля местного бюджета составила 6 млн рублей.

Горячий Ключ участвует в 14 госпрограммах. В 2020 году по ним привлекли около 1 млрд рублей, в 2024 году — почти 3 млрд рублей.

В настоящее время на заводе проводится модернизация, в рамках федерального проекта «Производительность труда», который является частью нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика». Уже выбрана линия, на которой будет внедряться программа и определены точки для оптимизации. Также заказано новое оборудование. Завод старается максимально автоматизировать процессы, повышает производительность оборудования и сокращает ручной труд. При этом рабочие места не сокращают, людям остаются функции контроля за этапами производства.

Также в рамках нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика» завод планирует привлекать иные предприятия, в том числе сельскохозяйственного производства и санаторно-курортного направления.

Еще одним интересным и отмеченным знаком качества «Сделано на Кубани» предприятием является производство аксессуаров для бани и чаев «Иван Купала». Это предприятие открылось в 2007 году. Сначала оно было семейным бизнесом, а сегодня продукция поставляется по всей России.

В 2019 году предприятие стало лауреатом конкурса «Сделано на Кубани». Также предприятие регулярно участвует в иных отраслевых конкурсах, в том числе на ВДНХ в Москве, и регулярно завоевывает призовые места. Помимо этого, компания выступала как организатор банного форума в Сочи.

Если говорить о продукции, которую выпускают в Горячем Ключе, то, помимо минеральной воды, здесь производят мясную и молочную продукцию, мед, кондитерские изделия, сыродавленные масла. Также имеется чулочно-носочная продукция, текстиль, газобетонные блоки, одноразовая посуда, мебель. Некоторые товары и услуги известны не только за пределами края, но и за рубежом — в Беларуси, Казахстане, Китае.

Горячий Ключ обладает высокой инвестиционной привлекательностью. За последние 10 лет здесь было реализовано более 20 инвестпроектов.

Муниципалитет активно использует меры краевого и муниципального уровня. За последние три года муниципальным центром поддержки предпринимательства оказано свыше 350 услуг. Среди них составление бизнес-плана для стартового проекта в Фонде микрофинансирования, разработка бизнес-плана для соцконтрактов, юридические консультации, услуги центра «Мой бизнес» и так далее. За последние три года 30 субъектов предпринимательской деятельности получили микрозаймы в Фонде микрофинансирования. Также предприниматели пользуются мерами поддержки Фонда развития бизнеса.

Сельское хозяйство

На сегодняшний день посевная площадь в районе составляет 7,5 тыс. га.

4,5 тыс. га — озимые культуры,

500 га — озимый рапс,

около 2,5 тыс. га — яровые культуры,

подсолнечник — 1,5 тыс. га,

соя — 500 га,

кукуруза на зерно и силос — около 500 га.

За последние 10 лет валовый урожай на территории района увеличился с 3,5 тыс. тонн зерновых культур до 22,5 тыс. тонн зерновых. Семена при посадке используются только отечественные.

Также в Горячем Ключе активно развивают садоводство — преимущественно, сады интенсивного типа, — и животноводство.

В муниципалитете действуют два сельскохозяйственных кооператива в отрасли животноводства и в отрасли садоводства. Сельскохозяйственная кооперация дает возможность решать совместные задачи, снижать издержки, повышать качество продукции и обеспечивать устойчивое развитие. Благодаря этому фермеры Горячего Ключа смогли получить гранты на развитие кооперативов, субсидии на развитие материально-технической базы и сельскохозяйственного производства. Всего в Горячем Ключе около 40 КФХ.

Одним из известных хозяйств является ФХ «Боровец», член сельскохозяйственного кооператива «Солнечный круг». Хозяйство занимает 80 га, в нем содержится 172 коровы, из которых 69 дойные. В среднем каждая корова приносит 35 литров молока в сутки, всего же предприятие получает около 2 тонн молока. Продукция предприятия поставляется во все крупные торговые сети, а также в детсады города. Предприятие является участником программы «Сделано на Кубани».

В Горячем Ключе активно развивается садоводство. В том числе, в муниципалитете действует сельхозкооператив, который является частью самого крупного производителя яблок в Горячем Ключе. Весной 2024 года при поддержке администрации края они заложили сады суперинтенсивного типа площадью 20 га. На данный момент сад сельхозкооператива составляет 150 га. Урожайность за прошлый год составила около 5 тыс. тонн. Яблоки поставляются как по Кубани, так и за пределы региона — в сетевые магазины сети «Лента» и «Х5 группы».

Кооператив создали при помощи грантовой поддержки при закладке многолетних насаждений. Далее предприятие при непосредственной поддержке администрации Краснодарского края использовало инвестиционные кредиты и субсидирование части затрат. В настоящее время при помощи господдержки планируется модернизация одного из трех фруктохранилищ.

Своеобразной визитной карточкой Горячего Ключа является крестьянское фермерское хозяйство «Попенко». Оно занимается выращиванием голубики и является одним из крупных питомников производства саженцев этой ягоды. Питомник занимает 20 га, на нем находятся 44 теплицы. Продукция отмечена знаком качества «Сделано Кубани».

Сельское хозяйство Горячего Ключа — сфера привлекательная для инвесторов. Так в 2023 году заключили соглашения с объемом инвестиций в сумме около 1,5 млрд рублей на строительство тепличного комплекса по выращиванию земляники садовой и роз в защищенном грунте. Срок реализации проекта — 2026 год.

За прошлый год предприятия АПК Горячего Ключа получили более 40 млн рублей в рамках мер господдержки, из них 2,2 млн рублей — в виде субсидий малым формам хозяйства.

Социальная сфера

Соцсфера Горячего Ключа также активно развивается. В последние годы так строятся детсады и школы, ведется ремонт медицинских объектов, строятся спорткомплексы. В планах — завершение реконструкции водозабора в станице Саратовской, благоустройство общественных зон и запуск спортшколы. Работы ведут как за счет частных инвестиций, так и с поддержкой администрации Краснодарского края.

Так, в Горячем Ключе построили новый корпус школы № 4, это первая за 45 лет новая школа в муниципалитете. На реализацию проекта при поддержке губернатора направили более 800 млн рублей.

Корпус рассчитан на 425 мест, оборудован по современным стандартам. Там наряду с школьной программой школьники могут получить различные виды допобразования. В актовом зале создана художественная студия, установлено современное звуковое и световое оборудование. Также в новой школе есть возможность заниматься различными дополнительными физическими занятиями, оборудованы кабинеты для занятий шитьем и интерактивный тир.

В школе действует театр «Крылья». Теперь он может заниматься в просторном зале с современной сценой и оборудованием.

Учатся в новом корпусе школьники среднего и старшего звена с 5 по 11 класс. На базе школы имеются профильные классы — агротехнологический, экономический и универсальный, в котором дети могут заниматься дополнительно по выбранному предмету.

Благодаря новому корпусу, школа № 4 стала единственной в Горячем Ключе, где нет второй смены и есть продленка. В планах строительство новой школы на 550 мест в центре города. Открыть ее планируют в сентябре.

В муниципалитете большое внимание уделяется и сфере здравоохранения. С августа прошлого года идет строительство ВОПа в станице Мартанской, готовность объекта составляет 70%. В Центральной районной больнице провели капремонт акушерского отделения — это первая модернизация с момента постройки. На ремонт и обновление оборудования направили около 109 млн рублей.

За последние 10 лет построили новую амбулаторию в станице Имеретинской, провели ремонт детского отделения и построили новую амбулаторию в городе, также отремонтировали инфекционный корпус.

Новая амбулатория появилась в станице Приреченской, новые ФАПы — в станице Черноморской и Фанагорийской.

За 10 лет медучреждения Горячего Ключа получили новое оборудование более чем на 500 млн рублей.

Что касается спорта, то из 69-тысячного населения муниципалитета около 40 тыс. человек систематически занимаются активными видами спорта. На прошлой неделе в городе открылся спорткомплекс «Вершина», филиал спортивной школы «Юность». В нем будут культивироваться футбол, волейбол, художественная гимнастика. Также по поручению губернатора в городе строится центр единоборств. Также планируется строительство бассейна.

Ведется работа по улучшению коммунальной инфраструктуры. Особенно значимы для Горячего Ключа вопросы водоснабжения. При поддержке губернатора в рамках нацпроекта реализуется строительство нового водозабора, происходит замена магистральных водопроводов.

Значимым проектом стала реконструкция центрального водозабора Горячего Ключа в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который сегодня стал частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На реконструкцию направили более 250 млн рублей. На эти средства построили станцию очистки воды, установили два резервуара с чистой водой, смонтировали новые сети канализации, водо- и электроснабжения.

В настоящее время строительство водозабора ведется в станице Саратовской — завершается строительство нижнего водозабора и проходит экспертизу верхний водозабор.

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