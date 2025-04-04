День района: Кущевский район Краснодарского края

Цикл «День района» продолжает Кущевский район — северные ворота Краснодарского края, форпост Кубани. Чем живет сегодня один из крупнейших муниципалитетов региона?

География

Кущевский район расположен на Приазово-Кубанской равнине в 220 км от краевой столицы. Район граничит со Староминским, Ленинградским и Крыловским районами и Ростовской областью (до Ростова-на-Дону — 80 км).

По территории района протекают реки Ея, Куго-Ея, Мокрая Чубурка, Россошь, Сосыка, Эльбузд и Кавалерка.

Муниципальное образование включает 12 сельских поселений, 74 населенных пункта. Административным центром района является станица Кущевская. Помимо Кущевского сельского поселения в состав района входят:

Глебовское сельское поселение с центром в хуторе Глебовка; Ильинское сельское поселение с центром в селе Ильинском; Кисляковское сельское поселение с центром в станице станица Кисляковской; Краснополянское сельское поселение с центром в хуторе Красная Поляна; Красносельское сельское поселение с центром в селе Красном; Новомихайловское сельское поселение с центром в селе Новомихайловском; Первомайское сельское поселение с центром в поселке Первомайском; Полтавченское сельское поселение с центром в селе Полтавченском; Раздольненское сельское поселение с центром в селе Раздольном; Среднечубуркское сельское поселение с центром в хуторе Средние Чубурки; Шкуринское сельское поселение с центром в станице Шкуринской.

Кущевский район занимает 237 тыс. га, из которых 215 тыс. га — сельхозугодия. На территории Кущевского района проживает более 63 тыс. человек.

Экономика

Основную долю в экономике района занимает сельское хозяйство. На его долю приходится 29%. Промышленность составляет 24% экономики, а розничная торговля — 27%. С 2018 по 2024 год в Кущевском районе реализовали свыше 180 инвестпроектов. Объем инвестиций в экономику района превысил 16 млрд рублей. Создано почти 1 тыс. новых рабочих мест. На территории района действует 500 предприятий и организаций, 2 тыс. 537 хозяйствующих субъектов. Из них чуть более 2 тыс. — представители малого и среднего предпринимательства, а также почти 6 тыс. самозанятых. За 2024 год внутренний валовый продукт составил 67,3 млрд рублей, из которых 20 млрд рублей — сельское хозяйство, 18,3 млрд рублей — потребсфера, розничная торговля, общепит, гостиничный бизнес, на долю промышленности приходится 16,5 млрд рублей. Далее идут транспортная, логистическая, складская инфраструктура — 12,5 млрд рублей.

Кущевский район занял третье место по темпам экономического развития среди муниципалитетов Краснодарского края за 20 лет. За последние 10 лет бюджет района вырос с 1,2 млрд рублей до 2,9 млрд рублей.

Район активно пользуется мерами господдержки, использует субсидии и льготные кредиты, предоставляемые министерством промышленности, министерством сельского хозяйства. Благодаря мерам поддержки расширяется и модернизируется производство, развивается сельское хозяйство. Так только за 2024 год в муниципалитете было создано уже 5 сельхозкооперативов, численностью 161 человек. В рамках госпрограмм они получили субсидии 49,5 млн рублей.

Всеми доступными инструментами для поддержки и развития бизнеса пользуются и предприятия промышленного сектора. Так, например, уникальный кожевенный завод в станице Кущевской, в числе прочих шести предприятий, в 2024 году получил 21,5 млн рублей от Фонда микрофинансирования.

Район участвует в программе «Бизнес молодых», инициированной губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. В этом году заявки на участие вней подали 23 представителя района.

Большое место в экономике района занимает сфера придорожного сервиса. В муниципалитете действует 27 гостиничных комплексов, множество автозаправок, четыре заправки для электроавтомобилей, общепит и прочее.

Все сферы экономики активно развиваются, но по результатам прошлого года наибольший рост показала промышленность. Она приросла на 30%.

Промышленность

Кущевский район входит в десятку промышленно развитых муниципалитетов Кубани. В частности, в станице Кущевской действует единственное на юге России предприятие, которое занимается переработкой кожи крупного рогатого скота. Предприятие имеет полный цикл производства и существует более 20 лет. В своем нынешнем виде оно начало работать с 2019 года.

Завод производит кожу и вещи для военнослужащих — полевую, парадную и повседневную обувь. За прошлый год завод выпустил 530 млн кв. дм кожи для нужд российских военнослужащих. В будущем завод планирует расширять ассортимент продукции с помощью средств господдержки.

Уникальным импортозамещающим предприятием Кущевского района является и компания, «Акари Киар», производящая корм для домашних животных.

Также в станице Кущевской действует лидер Юга России по производству строительных материалов. Компания выпускает пенополистирол всех марок и размеров, формованные изделия из пенополистирола, сэндвич-панели, СИП-панели. Все применяемые при производстве материалы — российские.

Предприятие участвует в нацпроекте «Производительность труда», который является частью нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Благодаря этому завод увеличил производительность на 110%. Также предприятие участвует в различных профильных выставках на территории Кубани, в том числе организованных Фондом развития промышленности. ККмпания регулярно выставляется в Ростовской области, Минводах и Чечне. Основным потребителем продукции являются регионы Юга России и Черноземье.

В планах — строительство нового цеха на 3 тыс. кв. м с полностью автоматической линией, что позволит увеличить производительность сэндвич-панелей в два раза.

Еще одно известное далеко за пределами района предприятия — завод по производству пластиковой упаковки «Комус-Упаковка», который действует с 2007 года. Предприятие производит жесткую пластиковую упаковку для кулинарии, кондитерских изделий, а также для изделий агросегмента.

Сельское хозяйство

Как уже говорилось, в экономике района на долю сельского хозяйства приходится 29%. Кущевский район, используя меры господдержки, активно развивает все сферы сельского хозяйства и регулярно показывает высокие результаты. Так в прошлом году аграрии собрали 528,5 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур. Производство молока составило 37,2 тыс. тонн. Надои молока на одну фуражную корову — 7 тыс. литров.

В районе действуют 89 крестьянско-фермерских хозяйств, 27 индивидуальных предпринимателей, более 21 тыс. личных посудных хозяйств, три элеватора, пять перерабатывающих предприятий.

Кущевский район находится в засушливой части края, потому сельское хозяйство требует особого внимания — урожай сильно зависит от уровня аэротехники. Основная культура района — озимая пшеница. Она занимает 105 тыс. га. Кроме того 11 тыс. га отведено под горох, 30 тыс. га — под кукурузу, 15 тыс. га — под сахарную свеклу. Также посажена 1 тыс. га льна и 500 га нута. Для культивации пшеницы аграрии используют только отечественные семена, для кукурузы — более 80% отечественных семян, при севе подсолнечника — около 50% отечественных семян. Объемы постоянно наращиваются.

Поддержка администрации края и министерства сельского хозяйства региона позволяет обеспечивать аграриев необходимой техников и получать высокую урожайность. На сегодняшний день в районе более 400 единиц зерноуборочной техники.

Уже упоминалось, что Кущевский район по итогам 2024 года стал лидером по созданию сельхозкооперативов. Четыре из них занимаются заготовкой мяса, еще один — производством, закупкой и фасовкой реализации овощей и зелени. Поддержке кооперативов в районе уделяется особое внимание.

Так колхоз «Заря» в Ильинском сельском поселении, работающий с 2017 года и имеющий площадь пашни 5 тыс. 300 га, получил краевую субсидию на производство и реализацию зерновых культур и на производство собственного молока. Выручка предприятия по итогам прошлого года составила около 432 млн рублей. Чистая прибыль — 129 млн рублей. Молока за год произвели почти 3,5 тыс. тонн, а надой на фуражную корову составил 9 тыс. 502 кг.

Меры господдержки позволяют расширять и улучшать производство — в 2024 году предприятие получило субсидию в размере 9 млн 994 тыс. рублей. Из них на производство и поддержку производства молока — 6 млн 780 тыс. рублей.

Также в числе кооперативов — предприятие по производству колбасной продукции. Оно получило грант в размере 48 млн рублей на закупку оборудования. С помощью господдержки предприятие с первоначального объема выпуска продукции в 54 тонны поднялось до выпуска 540 тонн продукции.

Большая часть сырья для производства закупается в Краснодарском крае, основными поставщиками являются Павловский, Староминской район и Выселковский район. В связи с расширением ассортимента мясо и необходимое сырье также докупают в Тамбовской, Курской, Белгородской областях. Реализуют готовую продукцию на территории Краснодарского края и Ростовской области.

Также в Кущевском районе в станице Шкуринской действует предприятие, на котором выращивают экзотическую птицу — страусов, павлинов, попугаев, сов, фазанов.

В настоящее время на ферме 5 австралийских страусов эму, пара африканских, около 40 павлинов и попугаев. Всего около 150 птиц.

Для открытия этой необычной фермы владелец получил социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства. На полученные средства приобрел пару австралийских страусов, инкубатор, и корм. Далее ферма стала расти и расширяться. В планах — приобретение новых птиц и развитие агротуризма.

Социальная сфера

За последние пять лет Кущевский район привлек более 176 млн рублей инвестиций в рамках национальных проектов. Средства направили на восстановление парков, ремонт больниц, строительство дорог, спортивных сооружений. Несколько объектов были благоустроены как в райцентре, так и в маленьких поселках в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году работы продолжатся в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Развивается в районе и краевая программа «Инициативное бюджетирование», благодаря которой были построены новые детские и спортивные площадки, места для отдыха.

Среди значимых событий в социальной сфере района — капитальный ремонт киновидеоцентра «Дружба» в станице Кущевской. В здании 1965 года постройки провели полную реконструкцию, установили новое оборудование и обустроили доступную среду для людей с ОВЗ. На реконструкцию киновидеоцентра в рамках государственных краевых программ потратили 25 млн рублей. «Дружба» — единственный на Кубани кинотеатр в сельской местности, который имеет три зала с современным цифровым оборудованием 3D. Также в одном из залов установлено тифлокомментирование и субтитрирование для людей с ограниченными возможностями.

Если говорить о создании условий для людей с ОВЗ, то в Кущевском районе в рамках госпрограммы «Доступная среда» практически 80% учреждений культуры подготовлены для посещения инвалидами. Это музеи, библиотеки, культурно-досуговые центры, детская школа искусств.

Большое внимание уделяется культурно-просветительской деятельности и эстетическому воспитанию молодежи. В настоящее время в районе реализуется несколько проектов, в том числе всероссийский проект «Культура для школьников». Детей знакомят с работой учреждений культуры в форме бесед, лекций, экскурсий, викторин. Им рассказывают о деятелях культуры России, знакомят с архивными документами, видео и фото.

В Кущевском районе работает детская школа искусств, имеющая несколько разных направлений: инструментальное творчество, хореографическое, декоративно-прикладное. Действуют культурно-досуговые учреждения. Всего есть около 150 кружков и студий художественной самодеятельности для детей.

За последние 10 лет, благодаря нацпроекту «Культура», который сейчас входит в нацпроект «Семья», в районе отремонтировали 11 учреждений культуры. На это направили более 150 млн рублей. Модернизировали материально-техническую базу 20 учреждений культуры на сумму более 55 млн рублей. Продолжаются ремонты в двух учреждениях культуры, центральной библиотеке и музее села Новомихайловского. Также за это время 157 сотрудников прошли повышение квалификации, 5 учреждений культуры победили в краевом конкурсе «Лучшие учреждения культуры Кубани», где 1,5 млн рублей краевых грантов направили на модернизацию учреждений и порядка 750 тыс. рублей — на премии сотрудникам.

Кущевский район имеет большую сеть отраслей образования: 23 детсада, 21 школа, 3 учреждения дополнительного образования и детский оздоровительный центр «Степные зори». В районе открыто 16 «Точек роста»

За последние 10 лет бюджет отрасли образования ощутимо вырос. В 2015 году он составлял 770 млн рублей, а в текущем году превысил 2 млрд рублей. Из них 1 млрд 300 тыс. рублей — краевое финансирование.

В станице Кущевской по поручению губернатора Вениамина Кондратьева построена новая школа №1 с современной инфраструктурой, оборудованием, большой библиотекой и «Точкой роста». В настоящее время, также по поручению губернатора, возводится пристройка блока школы №30. Там строится пищеблок, обеденный зал, актовый и спортивный залы.

В рамках нацпроекта «Образование» в районе освоили 92 млн рублей, на которые, в том числе, приобрели 21 автобус для подвоза детей в школу.

Работает в Кущевском районе и современный детсад с собственным бассейном. Его посещает много детей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо того, что это единственный детский сад в районе, где есть бассейн, в нем есть также комната психологической разгрузки.

В сфере здравоохранения в Кущевском районе за 10 лет также произошли изменения. В частности, была капитально отремонтирована и оснащена новым оборудованием Центральная районная больница. Кроме того, она получила новый транспорт. Также, благодаря поддержке администрации края, был открыт региональный сосудистый центр.

В настоящее время больница оказывает высокотехнологичную медпомощь под трем профилям: сердечно-сосудистая хирургия, травматология, гинекология.

В рамках нацпроекта закупили современное оборудование в бактериологическую лабораторию, ПЦР-лабораторию. При поддержке региональных властей открыли отделение диализа. В 2020 году заработал амбулаторный онкологический центр. Также в конце 2020 года начал работу региональный сосудистый центр. Он состоит из кардиологического отделения, неврологического отделения и отделения рентген-эндоваскулярных методов диагностики и лечения.

На сегодняшний день в региональном сосудистом центре ежегодно получают помощь свыше 1 тыс. человек.

За последние 10 лет построили два офиса врача общей практики, три новых здания ФАПА,

Спорт

Спорту в Кущевском районе, как и в Краснодарском крае в целом, уделяется особое внимание — там активно строятся и ремонтируются спортивные объекты. В настоящее время идет капитальная реконструкция районного стадиона «Урожай».

В рамках реконструкции предусмотрен ремонт ограждения по всему периметру, баскетбольной площадки, строительство площадки ГТО с новым современным резиновым наливным покрытием. Также появится новая городошная площадка, сектор для прыжков в длину. Ремонтируется запасное футбольное поле с современным покрытием. Завершить работы планируют к 1 ноября.

За последние 10 лет в районе при поддержке краевых властей и благодаря программе развития физической культуры и спорта построено две многофункциональные площадки ГТО, малобюджетный спортивный комплекс, центр единоборств, выполнены капремонты спортобъектов, в том числе ледовой арены и бассейна.

Функционирует в районе Центр единоборств «Олимп». Его недавно перевели в муниципальную собственность в рамках подпрограммы создания объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности.

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