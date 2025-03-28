День района: Успенский район Краснодарского края

Цикл «День района» продолжает Успенский район. Это один из живописнейших уголков Краснодарского края, расположенный на востоке региона, вдоль рек Кубань и Большая Лаба.

География и история

Успенский район был образован в 1924 году. Площадь — свыше 1,1 тыс. кв. км, население — более 40 тыс. человек. Центр — село Успенское. Помимо него в состав муниципального образования входят еще 9 сельских поселений:

хутор Веселый;

село Вольное;

село Коноково;

аул Кургоковский;

село Маламино;

станица Николаевская;

село Трехсельское;

станица Убеженская;

аул Урупский.

На востоке Успенский район граничит со Ставропольским краем, на юге — с Отрадненским районом, на западе с Новокубанским районом и Армавиром.

Экономика

Успенский район — восточная окраина Краснодарского края. Экономика района состоит из сельского хозяйства — 65%, промышленности — 18%, торговли — 14% и строительства — 2%. За последние 10 лет налоговые и неналоговые платежи предприятий района в бюджет края выросли в 3 раза. Привлечено более 10 млрд рублей инвестиций.

Один из крупнейших инвестпроектов — строительство завода по переработке масличных культур в селе Коноково с инвестициями 1,8 млрд рублей. Экономический эффект от запуска этого производства составит 860 млн рублей в год. Планируется строительство нового цеха рафинации. Администрация района выделила 3,5 га под терминал и строительство складов. На заводе планируется переработка 400 т масленичных культур в сутки и 150 тыс. т в год. Общий объем хранения продукции составит 40 тыс. т. Выпуск бутилированной продукции — 6 тыс. бутылок в час.

Промпредприятия района стабильно увеличивают объемы своего производства. Так местный сахарный завод увеличил объем продукции на 200% за последние 10 лет, Северокавказский завод металлоконструкций вырос в 4,5 раза. Благодаря нацпроекту «Производительность труда» многие предприятия района повысили свою производительность на 15-40%.

Сахарный завод также занимается селекцией семян и выращиванием сахарной свеклы. Предприятие сотрудничает с институтом имени Лукьяненко и реализует семена по всей России. Планируется увеличение производства семян до 20 тыс. т в год, а также модернизация семенного завода.

Агропромышленность

В Успенском районе 60% трудоспособного населения занято в АПК. Успехи района отмечены урожаем зерновых и зернобобовых культур. Используются современные технологии: оцифровка полей, спутниковый мониторинг, метеостанции и роботизация.

В АПК района задействовано 60% населения. Работают 9 предприятий, производящих продукцию, 4 перерабатывающих, 250 крестьянско-фермерских хозяйств и 14 тыс. личных подсобных хозяйств. Площадь сельхозугодий составляет 92 тыс. гектар, из них 62 тыс. — пашня.

Производится продукция растениеводства (зерновые, подсолнечник, свекла, соя) и животноводства (молоко, мясо, яйца, мед). Экспериментально выращивают лен — более 1 тыс. га.

Обновлен парк сельхозтехники — за 10 лет год приобрели более 300 единиц техники на сумму около 2 млрд рублей, за прошлый год — 29 единиц. Фермерские хозяйства обрабатывают треть пашни — 20 тыс. га, фермеры используют передовые технологии.

Мукомольный завод в селе Коноково — объект культурного наследия. Он выпускает муку высшего и первого сорта, а также занимается хранением и переработкой зерна. Планируется автоматизация процесса приемки зерна и увеличение количества оборудования. Завод отправляет продукцию бойцам в зону СВО.

В Успенском районе открылась винодельня — первая партия вина выпущена в прошлом году. Продукция обладает знаком качества «Сделано на Кубани». Проект — масштабное инвестиционное вложение. Он находится в активной фазе, проводятся посадочные работы и подготовка линии производства, ведется работа по розливу готовой продукции. Начальные вложения — около 50 млн рублей. Планируется создание в станице Убеженской 30 рабочих мест, из которых 15 уже созданы. В приоритете — трудоустройство местных жителей.

С 2019 года на предприятии заложено 5 га виноградников, к 2025 году планируется увеличить до 15 га. Первый урожай переработан в 5 тыс. бутылок вина, которое получило знак качества «Сделано на Кубани». Планируется замена линии розлива на автоматическую, что увеличит производство до 140 тыс. бутылок в год к 2030 году.

Социальная сфера

В Успенском районе активно реализовываются нацпроекты. Это проекты по ремонту школ, строительство детских садов и улучшение водоснабжения. Например, в селе Марьино расположеном в 10 км от Успенского, проживает всего 2 тыс. человек. Но в 2024 году здесь появилась новая детская площадка, также в селе работают два детских сада и школа, где обучаются 160 детей.

Всего в районе 16 школ, 2 из них капитально отремонтированы. В 2025 году планируется модернизация школы № 9. Кроме того, в районе 7 «Точек роста», в которых занимется 3 тыс. школьников. В 2016 году появилась детская школа искусств на 600 мест.

В муниципалитете нет очередей в детские сады, но планируется строительство нового сада на 125 мест в селе Вольном. В хуторе Веселом по распоряжению губернатора построен детский сад «Лучик», с 2021 года там работает блок для детей раннего возраста.

В доме культуры села Марьино проведен капитальный ремонт по краевой программе. Заменены кровля, окна, отопление, внутренняя отделка и фасадные работы. В ДК работает 16 коллективов, которые посещают 330 человек.

Всего в районе 22 дома культуры, из которых 11 филиалов. В 2023 году отремонтировано 3 ДК, выделено более 6 млн рублей. Также в районе 19 библиотек, которые получили новые книги благодаря краевой программе.

В рамках нацпроекта «Демография» за 10 лет построили 5 амбулаторий и 3 фельдшерско-акушерских пункта. Активно привлекают врачей — приобрели более 20 квартир для молодых специалистов, приехавших в район.

В центральной районной больнице улучшены качество и доступность первичной медико-санитарной помощи, отремонтировали здание и оснастили его новой медицинской техникой и санитарным транспортом. Внедряются современные информационные технологии по программе модернизации. Создали более 300 автоматизированных рабочих мест, все структурные подразделения подключены к интернету.

Появилась возможность записи на прием к врачу и вызов врача на дом через «Госуслуги», появилась выписка больничных листов в цифровом формате. Всего потратили более 50 млн рублей на ремонт отделений ЦРБ.

В 2020 году благоустроили парк в селе Успенском — заменили бордюры и плитку, высадили деревья и кустарники. С 2017 года обустроили пять парков и скверов на сумму более 100 млн рублей. В 2025 году реализуются еще два проекта в двух селах.

Спорт

За последние 10 лет спортивная инфраструктура Успенского района заметно улучшилась —появились спортзалы и многофункциональные площадки, построили и отремонтировали более 40 объектов. Планируется открыть три новых объекта: многофункционально-спортивную площадку, центр единоборств и центральный стадион.

Например, в спортивной школе «Смена» занимаются тхэквондо более 200 детей из 5 муниципальных образований. Созданы все условия для тренировок, включая оборудование и материально-техническую базу. Спортсмены регулярно выезжают на соревнования, в том числе международные. В этом году 10 спортсменов стали членами сборной России.

Почти достроен Центр единоборств — еще необходимо установить оборудование и благоустроить территорию. Это будет самый большой крытый объект в районе, в нем будут заниматься тхэквондо, самбо и дзюдо. В 2025 году начнется строительство нового стадиона. Он будет включать легкоатлетическое ядро, площадку ГТО и современное футбольное поле.

В 2018 году в ауле Урупском построили современный спортивный комплекс для занятий самбо и дзюдо. Комплекс оснащен всем необходимым оборудованием и тренажерами.

Активно развиваются игровые виды спорта: баскетбол, волейбол, футбол и мини-футбол. С 2010-2015 годов активно развивается русская лапта. В районе работает 21 многофункциональная спортивная площадка.

Более 13 тыс. жителей района зарегистрированы на сайте ГТО. В 2024 году более 5 тыс. человек приняли участие в сдаче норм ГТО. Проводятся массовые мероприятия и спартакиады для привлечения жителей к спорту.

В районе появится спортивный комплекс для занятий конным спортом — филиал краснодарской школы. Комплекс будет включать манеж, боевое поле, тренировочное поле и другие объекты. Строительство началось при поддержке краевой власти и федерации конного спорта. Условия для занятий конным спортом уже есть — они проводятся в арендуемом помещении с конюшней и боевым полем. Спортивная школа закупила бытовые помещения с кондиционерами.

Ветераны и герои СВО

Успенский район готовится к 80-летию Великой Победы — запланированы различные культурные мероприятия, выставки и экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне, а также краевые соревнования и военно-полевые сборы, для которых построили реконструированный полигон.

Основное мероприятие к 80-летию Победы — автопробег по местам боевой славы 9 мая, в котором примут участие молодежь, школьники и ветераны. В муниципалитете проходит плотная работа с управлением образования и школами по вопросам патриотического воспитания молодежи. Кроме того, активно поддерживается ветеранское движение.

В Успенском районе 39 памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне, в том числе 15 захоронений участников освобождения района, мемориал памяти в парке села Успенского, Памятник солдату и захоронение Николая Страшко. За сохранностью памятников следит специальная комиссия, устанавливается видеонаблюдение.

В муниципалитете активно работают волонтерские группы — они плетут маскировочные сети, собирают гуманитарные грузы. В волонтерских группах участвуют как старшее поколение, так и молодежь, часто работают семьями. Гуманитарная помощь доставляется в разные регионы, включая Херсонскую и Луганскую области.

Также в районе поддерживают ветеранов боевых действий — для их детей в школах организовано бесплатное питание, установлены мемориальные комплексы и парты героев в школах.

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