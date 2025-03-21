День района: Северский район Краснодарского края

Продолжаем цикл «День района». Сегодня отправимся в Северский район — один из крупных муниципалитетов, который известен как промышленностью и сельским хозяйством, так и туризмом.

География

Северский район расположен в юго-западной части Краснодарского края, в левобережье реки Кубань, на северо-западном склоне главного Кавказского хребта. Граничит с Горячим Ключом, Геленджиком, Туапсинским, Абинским и Красноармейским районами, а также с Адыгеей. Площадь муниципалитета превышает 212 тыс. га.

Центр района — станица Северская, находится в 37 км от Краснодара. Район богат полезными ископаемыми. В их числе — нефть, газ, глина. Также на территории Северского района находятся источники минеральной воды.

В Северском районе проживает более 122 тыс. человек 80 национальностей.

Экономика

Основу экономики Северского района составляют нефтеперерабатывающая, строительная и транспортная отрасли, а также сельское хозяйство, розничная торговля, производство стройматериалов и конструкций. Объем отгрузки промышленных товаров за 10 лет вырос в 13,5 раз. Только за прошлый год этот показатель превысил 240 млрд рублей. По темпам роста промышленного производства Северский район традиционно находится в числе лидеров.

В целом за 10 лет объем инвестиций в экономику района составил 320 млрд рублей, реализовано 27 инвестпроектов. Продукция многих промпредприятий района удостоена знака качества «Сделано на Кубани», что позволяет им пользоваться льготным финансированием под 2% годовых и представлять свои товары на краевых и федеральных ярмарках. За последние 5 лет промпредприятия Северского района получили субсидии на 27 млн рублей, а также воспользовались льготным кредитами на общую сумму 1 млрд 200 млн рублей. Пять предприятий района участвуют в нацпроекте «Производительность труда».

В течение последних трех лет Северский район бьет собственные рекорды по доходам в бюджет. По итогам 2024 года собственные доходы в бюджет составили 1 млрд 600 млн рублей.

На территории Северского района работают 199 промышленных предприятий. В целом в экономике на сегодняшний день занято 49 тыс. человек, причем 16,5 тысяч — в сфере промышленности, которая является драйвером экономики района.

Промышленность представлена производством оборудования, металлопереработкой, деревопереработкой и нефтеперерабатывающими заводами — Афипским и Ильским. Также на территории района действует крупное предприятие по производству одежды из натуральных тканей, заводы по производству алкогольных и безалкогольных напитков.

Отдельная гордость района — Краснодарский завод промышленных минералов в поселке Ильском. Он занимается не просто импортозамещением, а импортоопережением — производит органобентонит.

Бентонит — это минеральный порошок, применяеемый при производстве асфальтобетонных смесей. Органобентонит — новый продукт, которого ранее не было в России. Он используется при нефтегазодобыче и при производстве лакокрасочных материалов. Благодаря краевому Фонду развития промышленности и поддержке Министерства промышленности завод получил займ и субсидии на увеличение производственных мощностей.

В станице Смоленской действует импортозамещающее предприятие по производству протезов. Реализация проекта позволит создать больше 70 новых рабочих мест. Выпускаемые протезы поставляются по всей России.

В поселке Ильском запустили предприятие, производящее диоксид серы из рисовой шелухи.

Активен в муниципалитете и малый и средний бизнес. Сейчас в районе работает почти 5 тыс. малых и средних предприятий и 11,2 тыс. самозанятых. Их деятельность поддерживается в рамках профильного нацпроекта. Одна из самых популярных мер поддержки — льготное финансирование. За последние 5 лет предприятия района получили более 1,2 млрд рублей.

Курортная сфера

Важная особенность Северского района — его уникальный природный ландшафт и множество живописных мест для отдыха, начиная с горы Собер-Баш, которую видно практически из каждого населенного пункта района и близость к мегаполису — Краснодару.

Это делает Северский район очень привлекательным для отдыха. Поток туристов растет — 10 лет назад район посещало не больше 20 тыс. отдыхающих в год, за последние два года турпоток вырос до 45 тыс. туристов, а в этом году ожидается не менее 50 тыс. туристов.

Постоянно открываются новые объекты размещения, в том числе популярные сегодня глэмпинги, которых в районе уже больше 10 и постоянно появляются новые.

Так в станице Смоленской всего четыре месяца назад открылся глэмпинг в стиле Дикого Запада, но он уже успел получить премию «Курортный Олимп» в номинации «Лучший глэмпинг». Постройки выполнены из дерева и стилизованы под здания банка, салуна и прочих зданий из классических вестернов. На территории гэмпинга — ферма с ручными кроликами, пятнистыми оленями, альпаками, нубийскими декоративными козами. Животных можно гладить и кормить специальным кормом. Также в глэмпинге можно порыбачить, а в ближайших планах — обустройство поля для гольфа.

В прошлом году в рамках профильного нацпроекта был создан каталог туристической индустрии Северского района, в котором собраны все объекты турпоказа, гостиницы, базы отдыха, достопримечательности и пешие маршруты. В текущем году планируется модернизировать каталог с учетом новых мест размещения, которые откроются в этом году.

Туристам в Северском районе предлагаются также велосипедные прогулки, прогулки на квадроциклах и, конечно, походы по живописным лесам и горам. На сегодняшний день в муниципалитете действует более 10 пеших маршрутов разной степени сложности.

Например, в этом году, к юбилею Победы, организуют маршрут «Боевыми тропами Кавказа», в ходе которого туристы посетят несколько важных памятников. Это партизанский маршрут, рассчитанный для опытных туристов.

По территории района проходит Большая Кубанская тропа. Это проект РГО и Минкурортов Краснодарского края — оборудованный туристский пешеходный маршрут по Кубани и Адыгее. От Северского района он идет по горным участкам Главного Кавказского хребта, по побережью Черного моря, по территории Кавказского заповедника и завершается в поселке Красная Поляна.

Пешему туризму в Северском районе в последние 5 лет уделяется особое внимание. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева возродили один из старых советских маршрутов, который является частью Большой Кубанской тропы. Он начинается от Планческих скал. Маршрут может быть как однодневный, так и трехдневный. Трехдневный заканчивается в Кринице. Все маршруты в Северском районе расчищаются и маркируются, это позволяет правильно двигаться по маршруту если нет связи.

Активно развивается и событийный туризм — район знаменит своими фестивалями и гастрономическим туризмом. В прошлом году район впервые стал участником Винной недели Кубани. На территории района действует винодельня «Собер-Баш», где можно попробовать местные вина и сыры.

В станице Смоленской, находится самый близкий к Краснодару современный виноградник и винодельня, выпускающая 120 тыс. бутылок вина в год. Гостям здесь предлагают дегустации и экскурсии, организуют гастроужины.

Администрация Северского района оказывает максимальную поддержку курортной сфере, тесно взаимодействует с Министерством курортов Краснодарского края, участвует в конкурсах пользуется субсидиями и грантами.

Сельское хозяйство

В Северском районе активно развиваются растениеводство, виноградарство и садоводство. За последние 10 лет здесь заложили 350 га новых садов, всего на территории района под сады отведено более 1 тыс. га — за 10 лет площади выросли на 47%.

В муниципалитете используется интенсивный вид посадки — на 1 га высаживается порядка 2 тыс. саженцев. Предприятия активно пользуются мерами господдержки. За 2024 год компании всех форм хозяйствования получили порядка 23 млн рублей.

Так крупное садоводческое хозяйство в хуторе Оазис с площадью сада более 260 га в прошлом году получило 17 млн рублей, в текущем году им выдали порядка 4 млн рублей на развитие садов. В садах предприятия в хуторе Оазис выращивают 20 сортов яблок, есть груши и орехи. Уже налажено производство яблочного сока, яблочных чипсов и пастилы. В планах — строительство фруктохранилища объемом 2 тыс. 250 тыс. тонн.

Как уже говорилось, в районе развивается виноградарство и виноделие, а также выращивают ягоды. В Григорьевском сельском поселении — там выращивают клубнику, в том числе — в закрытом грунте. Благодаря новейшим технологиям в теплицах создается наиболее климатические условия позволяющие ягоде набирать биологическую спелость, при которой она максимально вкусная. Добиться хороших результатов помогает господдержка — теплицы возводятся благодаря субсидированию, которое позволяет предприятию закрыть почти половину затрат на их создание.

Отдельного внимания достойна и сфера животноводства — за 10 лет численность дойного стада в Северском районе выросла почти на тысячу голов. Во многом это заслуга крестьянско-фермерских хозяйств.

Так в хозяйстве хутора Новопетровского выращивают коров английской породы герефорд. Сейчас на ферме порядка 500 голов. Корма также выращивают на территории хозяйства. Главная цель предприятия — производить на 100% органическое мясо. Хозяйство использует меры поддержки — так оно получило грант на 30 млн рублей на покупку техники. Также предприятие возместило часть затрат на покупку племенного скота — из 18,5 млн рублей вернули 10,5 млн рублей в виде субсидий. Кроме коров предприятие занимается разведением элитных овец, их уже более 100 голов.

Социальная сфера

Система образования Северского района — одна из самых крупных на Кубани. На сегодняшний день в муниципалитете действуют 59 учреждений. Из них 27 детских садов, 29 школ и три учреждения дополнительного образования. Их посещают более 20 тыс. детей. В рамках нацпроекта «Образование» в районе было отремонтировано 70% школ и детских садов.

Девять школ находятся в поселках городского типа и считаются городскими, еще 18 — сельские школы, также есть лицей и гимназия. В районе также работают 15 «Точек роста», они находятся в сельских школах.

В школах открываются профильные классы. Так в школе станицы Северской с сентября прошлого года открылся инженерный класс. За счет госпрограмм в девяти школах внедрена цифровая образовательная среда. Оснащены всем необходимым оборудованием кабинеты физики, химии, биологии.

В Северском районе принимаются значительные меры поддержки педагогов: они получают доплаты за работу в сельской местности, доплаты как из федерального, так и из краевого бюджета за классное руководство, выплаты за счет субвенций краевого бюджета за коммунальные услуги. Работникам сельских школ они возмещаются в полном объеме. Также оплачивается найм жилья.

Развитию культуры в Северском районе также уделяется особое внимание. Так в рамках нацпроекта «Культура» был капитально отремонтирован Северский Дом культуры. Еще 10 лет назад в ДК действовало 32 клубных формирования, а на сегодняшний день — 40.

Северский Дом культуры одним из первых присоединился к программе «Пушкинская карта», а созданный на базе ДК «Театр во дворце» в прошлом году получил звание «Народный самодеятельный коллектив». За последние три года этот коллектив создал девять постановок. Один из мюзиклов, «Будь со мной», будет показан в Театре защитника Отечества в Краснодаре.

В целом в районе 26 учреждений клубного типа. Есть четыре детские школы искусств (три из них стали участниками профильного нацпроекта), детская художественная школа, 21 библиотека. Также имеется муниципальный кинотеатр и парк, отметивший в прошлом году свое столетие.

За последние 10 лет район получил около 100 млн рублей на капремонты и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Ильская детская школа искусств за счет участия в нацпроекте реализовала восемь программ, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Северской детской школе искусств в рамках нацпроекта приобрели музыкальные инструменты. За последние два учебных года результативность участия воспитанников детских школ искусств в краевых и всероссийских конкурсах выросла в шесть раз.

Изменения к лучшему произошли в последние годы и в сфере здравоохранения. Всего в районе действует Северская центральная больница, Ильская и Афипская районные больницы, пять амбулаторий, 13 фельдшерских и акушерских пунктов.

За последние годы проведен капитальный ремонт канализации Афипской районной больницы, капремонт инфекционного отделения Ильской детской поликлиники. В амбулатории станицы Новодмитриевской провели капитальный ремонт. Теперь здание 1961 года постройки отвечает всем современным требованиям оказания медицинской помощи. Кроме того здесь обновили оборудование — закупили многофункциональный аппарат УЗИ, поставили новый аппарат ЭКГ, современную мебель.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в медучреждения района поставлялось новое оборудование, были построены ставропольский ФАП, офис врача общей практики станице Калужской

Вообще новое оборудование в учреждения здравоохранения поставляется регулярно. В ближайшее время в поселок Ильский поставят цифровой флюорограф, а станица Северская получит новый компьютерный томограф. Два томографа уже есть в Афипской и Северской больницах.

Что касается формирования комфортной городской среды, то в Северском районе в рамках нацпроекта за пять лет привели в порядок девять общественных территорий. Жители района принимают активное участие в рейтинговом голосование за благоустройство территорий. Ежегодно голосуют около 6 тыс. людей в каждом крупном населенном пункте.

Одним из знаковых реализованных проектов стало благоустройство парка культуры и отдыха имени А.С. Пушкина в Северской. К 100-летнего юбилею парк реконструировали в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

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