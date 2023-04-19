Демонтировали опасную трубу котельной, которая могла рухнуть на пятиэтажку в станице Ленинградской

Об этом 19 апреля сообщил глава администрации Ленинградского района Юрий Шулико.

По его словам, с утра 19 апреля на месте ЧП находилась спецтехника. Рабочие провели подготовительные работы.

«Трубу распилили пополам и аккуратно положили на землю. Специалисты работают в непростых условиях. Сегодня холодно и идет дождь. Тем не менее все на посту. Настоящие герои. Демонтаж продолжается», — написал в своем Telegram-канале Юрий Шулико.

Глава района также написал, что движение транспорта на участке улицы Жлобы и в переулке Базарном открыто. Проезд машин на участке улицы Крестьянской от улицы Ленина до переулка Базарного будет ограничен, пока не уедет специализированная техника.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 17 апреля в центральной котельной на улице Ленина, 19 в станице Ленинградской произошла деформация трубы высотой 44 м. В связи с угрозой обрушения трубы начали эвакуировать жителей пятиэтажного дома на 80 квартир. К вечеру 18 апреля в пункте временного размещения разместили более 20 человек. Прокуратура выяснит причины повреждения трубы центральной котельной станицы Ленинградской.