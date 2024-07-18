Дело против Тинькова* о защите чести Дерипаски ушло в кассационный суд

Предприниматель Олег Тиньков* (признан иностранным агентом по решению Минюста) подал жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции.

Тинькова* не устроило решение суда по делу о защите чести и достоинства, согласно которому он должен выплатить Олегу Дерипаске 20 млн рублей.

По жалобе бизнесмена возбудили кассационное производство, дело отдали на рассмотрение. Дату заседания пока не назначили, сообщает «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Олег Дерипаска подал в суд гражданский иск на Олега Тинькова* из-за оскорблений в его адрес на личной странице в соцсети для возмещения морального ущерба. Краснодарский крайсуд обязал Тинькова* выплатить Дерипаске 20 млн рублей.

*признан иностранным агентом по решению Минюста России.