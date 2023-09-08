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Дело о нападении на сотрудников ДПС в Краснодаре передали в суд

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/delo-o-napadenii-na-sotrudnikov-dps-v-krasnodare-peredali-v-sud
Дело о нападении на сотрудников ДПС в Краснодаре передали в суд

Двух жителей Адыгеи в возрасте 19 и 22 лет подозревают в применение насилия в отношении полицейских при исполнении.

По данным следствия, 29 июля трое молодых людей, находясь в помещении поста полиции № 1 на Тургеневском мосту, напали на полицейских. Злоумышленники нанесли троим инспекторам многочисленные удары, причинив телесные повреждения. Причиной стала личная неприязнь к сотрудникам полиции в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей. После драки 19-летнего нападавшего задержали, а 22-летнему удалось скрыться. Вскоре он был задержан. Третий участник конфликта сейчас находится в федеральном розыске.

Двое подозреваемых в настоящее время находятся под стражей. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело передали в Ленинский районный суд Краснодара, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ту ночь автомобиль ВАЗ-2107 остановился посреди дороги на улице Тургенева, перекрыв проезд другим машинам. Сотрудники ДПС подошли к «семерке» и сделали замечание водителю. Из автомобиля вышли двое молодых людей, которые начали конфликтовать с полицейскими, а затем напали на них. В рамках расследования уголовного дела двоих обвиняемых взяли под стражу 3 августа.

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