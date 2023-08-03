Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре отправили под стражу парней, напавших на сотрудников ДПС

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-otpravili-pod-strazhu-parnej-napavshih-na-sotrudnikov-dps
В Краснодаре отправили под стражу парней, напавших на сотрудников ДПС
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел в ночь на 29 июля на проезжей части на улице Тургенева возле временного поста полиции.

В рамках расследования уголовного дела о применении насилия к представителям власти суд избрал меру пресечения для двоих обвиняемых: молодых людей 19 и 22 лет. Их отправили под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ту ночь автомобиль ВАЗ-2107 остановился посреди дороги на улице Тургенева, перекрыв проезд другим машинам. Сотрудники ДПС подошли к «семерке» и сделали замечание водителю. Из автомобиля вышли двое молодых людей, которые начали конфликтовать с полицейскими, а затем напали на них.

За нападение на сотрудников полиции при исполнении молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы.

Статьи
Боярышник: скрытая польза и явный вред
Боярышник: скрытая польза и явный вред
Брать обязательно: что нужно взять с собой для путешествия с питомцем
Брать обязательно: что нужно взять с собой для путешествия с питомцем
Инсульты «помолодели»: что происходит?
Инсульты «помолодели»: что происходит?
Сладкая зависимость: семь продуктов, которыми можно заменить сладкое
Сладкая зависимость: семь продуктов, которыми можно заменить сладкое
Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя есть продукты с истекшим сроком годности
Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя есть продукты с истекшим сроком годности
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях