В Краснодаре отправили под стражу парней, напавших на сотрудников ДПС

Инцидент произошел в ночь на 29 июля на проезжей части на улице Тургенева возле временного поста полиции.

В рамках расследования уголовного дела о применении насилия к представителям власти суд избрал меру пресечения для двоих обвиняемых: молодых людей 19 и 22 лет. Их отправили под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ту ночь автомобиль ВАЗ-2107 остановился посреди дороги на улице Тургенева, перекрыв проезд другим машинам. Сотрудники ДПС подошли к «семерке» и сделали замечание водителю. Из автомобиля вышли двое молодых людей, которые начали конфликтовать с полицейскими, а затем напали на них.

За нападение на сотрудников полиции при исполнении молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы.