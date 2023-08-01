Напавшему на сотрудника ДПС в Краснодаре парню грозит до 5 лет колонии

Инцидент произошел в ночь на 29 июля на проезжей части на улице Тургенева возле временного поста полиции.

По версии следствия, автомобиль ВАЗ-2107 остановился посреди дороги, перекрыв проезд другим машинам. Сотрудники ДПС подошли к «семерки» и сделали замечание водителю. Из автомобиля вышли двое молодых людей, которые начали конфликтовать с полицейскими, а затем напали на них.

После инцидента правоохранители задержали 22-летнего парня. Местонахождение другого участники конфликта уже тоже установили. С ним работает следователь.

По факту нападения на полицейских возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Задержанному молодому человеку предъявили обвинение. За применение насилия к представителю власти ему грозит до 5 лет лишения свободы. Решается вопрос о заключении его под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сотрудникам ДПС в Краснодаре после нападения оказали медицинскую помощь. После этого они продолжили несение службы.