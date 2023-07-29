В Краснодаре пятеро нарушителей напали на сотрудников ДПС при исполнении

В краевом центре возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти. В соцсети попало видео с кадрами, как компания молодых людей нападает на полицейских.

Согласно времени на видео это произошло поздно ночью около 00:30. На кадрах видно четыре нарушителя и три сотрудника МВД.

По данным краевого следственного управления, 29 июля возле временного поста полиции на улице Тургенева в Краснодаре остановился автомобиль ВАЗ. Машина мешала проезду других автомобилей, поэтому сотрудники ДПС попросили мужчин уехать. В ответ на законные требования патрульных водитель и четверо его пассажиров оказали им неповиновение и начали применять физическую силу.

После этого четверо фигурантов скрылись с места происшествия. Следствие установит личности всех участников конфликта и даст их действиям правовую оценку, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Всех очевидцев произошедшего просят обратиться в следственный отдел по Западному округу: город Краснодар, улица Тургенева, 152, телефон для связи: 8(861)224-90-21.

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