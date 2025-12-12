Дело экс-мэра Сочи Копайгородского передадут в Мещанский суд Москвы

Верховный суд России определил территориальную подсудность рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины.

Дело передадут на рассмотрение в Мещанский суд Москвы. Об этом сообщила адвокат семьи Копайгородских Елизавета Меткина.

Она также рассказала, что бывшему главе Сочи продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июня 2026 года, а его жене — до 12 июля.

Арест на имущество супругов Копайгородских продлили до 17 июля 2026 года, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-главу Сочи Алексея Копайгородскогой обвиняют в растрате 3,7 млн рублей. В конце декабря прошлого года он стал фигурантом нового уголовного дела. Янине Копайгородской предъявлено обвинение в растрате и посредничестве по взяточничестве.

В середине ноября супруга бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская объявила бессрочную голодовку в СИЗО. Однако уже спустя несколько дней отказалась от своего решения.

Генпрокуратура утвердила обвинение Копайгородскому и его супруге в ноябре. Бывший мэр Сочи, его жена и ее помощник Александр Пасунько обвиняются в ряде уголовных преступлений.

По версии прокуратуры, Копайгородский незаконно оформил на свою супругу и подконтрольное лицо два вверенных ему участка земли в Сочи стоимостью не менее 26 млн рублей. Кроме того, бывший градоначальник обвиняется в том, что при участии жены получил взятку в 248 млн рублей.

