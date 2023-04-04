Дарью Трепову арестовали на 2 месяца по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга

Басманный суд Москвы 4 апреля рассмотрел дело о мере пресечения для Дарьи Треповой, которую обвиняют в организации теракта в кафе, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил Дарье Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 июня.

Адвокаты Треповой просили суд об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», взрыв в кафе «Стрит-фуд бар № 1» в Санкт-Петербурге на Университетской Набережной прогремел 2 апреля в 18:13. В тот момент там проходила встреча военкора Владлена Татарского с подписчиками. По версии следствия, 2 апреля 26-летняя Дарья Трепова принесла в кафе статуэтку со взрывчаткой внутри и передала ее военкору Владлену Татарскому. Она выполняла указания лиц, находящихся на территории Украины. В результате взрыва статуэтки Владлен Татарский погиб, еще более 30 человек пострадали.

Возбудили уголовное дело о террористическом акте, совершенном организованной группой, повлекшем умышленное причинение смерти человеку, а также о незаконном ношении взрывчатых устройств. Обвинение Дарье Треповой предъявили 4 апреля. Ей грозит пожизненное заключение.