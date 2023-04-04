Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Дарью Трепову арестовали на 2 месяца по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/daryu-trepovu-arestovali-na-2-mesyatsa-po-delu-o-terakte-v-kafe-sankt-peterburga
Дарью Трепову арестовали на 2 месяца по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга
Видео пресс-службы ГУ МВД России

Басманный суд Москвы 4 апреля рассмотрел дело о мере пресечения для Дарьи Треповой, которую обвиняют в организации теракта в кафе, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил Дарье Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 июня.

Адвокаты Треповой просили суд об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», взрыв в кафе «Стрит-фуд бар № 1» в Санкт-Петербурге на Университетской Набережной прогремел 2 апреля в 18:13. В тот момент там проходила встреча военкора Владлена Татарского с подписчиками. По версии следствия, 2 апреля 26-летняя Дарья Трепова принесла в кафе статуэтку со взрывчаткой внутри и передала ее военкору Владлену Татарскому. Она выполняла указания лиц, находящихся на территории Украины. В результате взрыва статуэтки Владлен Татарский погиб, еще более 30 человек пострадали.

Возбудили уголовное дело о террористическом акте, совершенном организованной группой, повлекшем умышленное причинение смерти человеку, а также о незаконном ношении взрывчатых устройств. Обвинение Дарье Треповой предъявили 4 апреля. Ей грозит пожизненное заключение.

Статьи
Что такое ферментированные продукты: польза и способы приготовления
Что такое ферментированные продукты: польза и способы приготовления
Главные ошибки при домашнем окрашивании волос
Главные ошибки при домашнем окрашивании волос
Благовещение Пресвятой Богородицы: что за праздник, когда отмечают
Благовещение Пресвятой Богородицы: что за праздник, когда отмечают
Что изменится в законах России с апреля
Что изменится в законах России с апреля
Как «погасить» спор, чтобы он не перерос в ссору
Как «погасить» спор, чтобы он не перерос в ссору
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Японский сад в парке «Краснодар». Фоторепортаж
  2. Жители Краснодара назвали цену счастья в рублях. За год она выросла
  3. Клюнул на печенку: в Темрюкском районе выловили 42-килограммового сома
  4. Молодежный просветительский форум «Знание.Наука» пройдет 4 апреля в Краснодаре
  5. В РЖД заявили, что в 2023 году реконструировать вокзал Краснодар-1 не будут
  6. Владелец ФК «Краснодар» Галицкий перестал дарить игрокам часы Rolex за 100 матчей
Прямой эфир
Мы в соцсетях