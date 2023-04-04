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После взрыва в кафе в Санкт-Петербурге Дарье Треповой предъявили обвинение в терроризме

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-vzryva-v-kafe-v-sankt-peterburge-dare-trepovoj-predyavili-obvinenie-v-terrorizme
После взрыва в кафе в Санкт-Петербурге Дарье Треповой предъявили обвинение в терроризме
Видео пресс-службы ГУ МВД России

Взрыв в кафе «Стрит-фуд бар № 1» в Санкт-Петербурге на Университетской набережной прогремел 2 апреля в 18:13. В тот момент там проходила встреча военкора Владлена Татарского с подписчиками.

Следователи 4 апреля предъявили обвинение 26-летней Дарье Треповой в рамках уголовного дела. Девушку обвинили в совершении теракта, повлекшем смерть человека, а также в незаконном ношении взрывчатых устройств. За эти преступления ей грозит пожизненное заключение.

По версии следствия, 2 апреля Трепова принесла в кафе статуэтку со взрывчаткой внутри и передала ее военкору Владлену Татарскому. Она выполняла указания лиц, находящихся на территории Украины. В результате взрыва статуэтки Татарский погиб, еще более 30 человек пострадали.

Следователи направили в суд ходатайство о заключении Треповой под стражу, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Трепова окончила в Санкт-Петербурге школу № 408 и экономический факультет СпбГУ. Ранее она занималась оптовой торговлей в одной из компаний. Менее месяца назад девушка зарегистрировала ИП для розничной торговли через сеть или почте, а также для производства аксессуаров и одежды. Супруг Треповой последние месяцы находится за границей.

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