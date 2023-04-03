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МВД опубликовало видео с признанием Дарьи Треповой, обвиняемой в убийстве Владлена Татарского

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mvd-opublikovalo-video-s-priznaniem-dari-trepovoj-obvinyaemoj-v-ubijstve-vladlena-tatarskogo
Видео пресс-службы ГУ МВД России

Девушку ранее задержали в Санкт-Петербурге. Ее подозревают в убийстве общеопасным способом. За это преступление ей грозит до 20 лет лишения свободы.

МВД России опубликовало видео с первым допросом 26-летней Дарьей Треповой. Она заявила, что понимает причину своего задержания. На вопрос «Что ты сделала?», девушка призналась в том, что именно она принесла в кафе ту статуэтку, которая в последствии взорвалась. Она не стала говорить, кто ей передал этот предмет, но добавила, что расскажет позже.

Источник сообщил, что Дарью Трепову задержали в районе станции метро «Парнас». Она находилась в квартире знакомого своего мужа. У нее были билеты на самолет в Узбекистан.

Известно, что Трепова окончила в Санкт-Петербурге школу № 408 и экономический факультет СпбГУ. Ранее она занималась оптовой торговлей в одной из компаний. Менее месяца назад девушка зарегистрировала ИП для розничной торговли через сеть или почте, а также для производства аксессуаров и одежды. Супруг Треповой последние месяца находится за границей, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», оперативники задержали девушку, подозреваемую в убийстве Владлена Татарского. Материалы уголовного дела в отношении Дарьи Треповой передали для расследования в ГСУ СК РФ.

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