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Дамбу для защиты от подтоплений построят в Горячем Ключе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dambu-dlya-zashhity-ot-podtoplenij-postroyat-v-goryachem-klyuche
Дамбу для защиты от подтоплений построят в Горячем Ключе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Дамбу в Горячем Ключе построят по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В 2021 году через «Прямую линию» к Вениамину Кондратьеву обратилась жительница Горячего Ключа с просьбой о реконструкции дамбы в микрорайоне «Курортный», который пострадал во время подтопления после обильных осадков. Дамбу начали проектировать, весной проект направят на госэкспертизу. Предполагается построить защитное сооружение.

Кроме того, уже начали расчищать русло реки Псекупс, чтобы снизить риск подтопления прибрежных территорий. Первый этап работ завершили на участке длиной 700 м. Русло Псекупса углубили и очистили от наносов, а берег укрепили инертными материалами. Всего в прошлом году в регионе расчистили участки русел рек общей протяженностью 8,68 км.

«Прямая линия» Вениамина Кондратьева пройдет 12 января в эфире телеканала «Кубань 24». Также ее можно будет увидеть на официальной странице администрации Краснодарского края во «ВКонтакте».

Направить свои вопросы можно по телефону +7 (861) 268-60-44, в чат-боте в Telegram «Вопрос Кондратьеву» или на сайте «Госуслуги», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: более 6,3 тыс. вопросов пришло на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева.

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