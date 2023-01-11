Более 6,3 тыс. вопросов пришло на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева

Губернатор Краснодарского края ответит на вопросы жителей 12 января в эфире телеканала «Кубань 24».

С 5 января на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева пришло свыше 6,3 тыс. сообщений. Из них 4 тыс. обращений поступило через чат-бот Telegram, 1 тыс. 870 вопросов жители Кубани задали по многоканальному телефону и еще 393 — через «Госуслуги».

Наиболее популярными остаются темы ЖКХ (35%), транспорта и дорожного хозяйства (16%), соцобеспечения (11%), строительства и архитектуры (9%) и здравоохранения (6%).

В расчете на тысячу человек наибольшее число вопросов поступает из Краснодара, Анапы, Белореченского, Туапсинского и Динского районов.

«Прямая линия» Вениамина Кондратьева пройдет 12 января в прямом эфире телеканала «Кубань 24». Также ее можно будет увидеть на официальной странице администрации Краснодарского края во «ВКонтакте».

Направить свои вопросы можно по телефону +7 (861) 268-60-44, в чат-боте в Telegram «Вопрос Кондратьеву» или на сайте «Госуслуги», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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