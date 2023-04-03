Что известно о втором сезоне сериала «Дом Дракона»: когда выйдет, сюжет

Сериал «Дом Дракона» был продлен на второй сезон практически сразу после выхода первого. В сериале по роману Джорджа Мартина рассказывается о событиях, происходивших за 200 лет до истории сериала «Игра престолов».

Когда выйдет?

Второй сезон «Дома Дракона», как обещают продюсеры, начнут снимать в апреле 2023 года. Учитывая, что на съемки 10 серий первого сезона и подготовку к выходу на экраны ушло около полутора лет, второй — может выйти летом 2024 года. Этот срок косвенно подтвердил контент-директор HBO Кейси Блойс в интервью Variety.

Ожидается, что сам съемочный процесс завершат в декабре 2023 года.

Уже давно известно, что во втором сезоне не будет в качестве режиссера Мигеля Сапочника, который работал над оригинальной историей в «Игре престолов», а затем помог сделать новому шоу первые успешные шаги. При этом Сапочник останется исполнительным продюсером «Дома Дракона».

У руля встанут Алан Тейлор, который отметился своими постановками в первых сезонах «Игры престолов», и шоураннер, сценарист Райан Кондал.

Чего ждать во втором сезоне?

Каждая из серий первого сезона постепенно подводила к гражданской войне между Таргариенами — Танцу Драконов. Гибель одного из героев в конце первого сезона положила начало кровопролитной битве между союзниками заклятых подруг — Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр.

Так как «Дом Дракона» практически полностью соответствует книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь», можно понять, что зрителей уже в первых сериях второго сезона «Дома Дракона» ожидает взятие Харренхолла, шокирующая месть за погибшего сына, политические союзы с крупнейшими домами Семи Королевств.

Кроме того, сценаристы обещают во втором сезоне еще больше драконов, подготовив необходимый бюджет на компьютерную графику.

Будет ли третий сезон?

Говорить о третьем сезоне до начала съемок второго несколько преждевременно, однако шоураннер Райан Кондал заявлял о том, что сериал может не закончиться на Танце Драконов, превратившись подробный рассказ о разных эпохах дома Таргариенов. Это могут быть события как до гражданской войны, так и после нее.

Так или иначе, третий сезон обсуждается, и он может стать далеко не последним.

Читайте также: пять причин для фаната не смотреть сериал «Король и Шут».