Членов экипажа затонувшего сухогруза госпитализировали в горбольницу Новороссийска

Медики доставили в больницу 10 спасенных моряков с сухогруза Seamark, потерпевшего крушение 21 февраля в районе Кабардинки.

В основном все получили переохлаждение, их состояние оценивается как средней степени тяжести. В оперативном лечении моряки не нуждаются, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на борту Seamark находились 11 человек, все граждане РФ. Моряки оказались в воде. В спасательной операции участвовали три судна Морспасслужбы и два привлеченных.

По факту крушения сухогруза под Новороссийском возбудили уголовное дело. Во ходе спасательной операции обнаружили всех членов экипажа. Один человек погиб, он занимал должность второго помощника капитана.