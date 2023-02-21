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Членов экипажа затонувшего сухогруза госпитализировали в горбольницу Новороссийска

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chlenov-ekipazha-zatonuvshego-suhogruza-gospitalizirovali-v-gorbolnitsu-novorossijska
Членов экипажа затонувшего сухогруза госпитализировали в горбольницу Новороссийска
Фото t.me/mchs_kuban

Медики доставили в больницу 10 спасенных моряков с сухогруза Seamark, потерпевшего крушение 21 февраля в районе Кабардинки.

В основном все получили переохлаждение, их состояние оценивается как средней степени тяжести. В оперативном лечении моряки не нуждаются, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на борту Seamark находились 11 человек, все граждане РФ. Моряки оказались в воде. В спасательной операции участвовали три судна Морспасслужбы и два привлеченных.

По факту крушения сухогруза под Новороссийском возбудили уголовное дело. Во ходе спасательной операции обнаружили всех членов экипажа. Один человек погиб, он занимал должность второго помощника капитана.

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