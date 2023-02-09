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Число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тыс. человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-turtsii-prevysilo-17-tys-chelovek
Число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тыс. человек

По обновленным данным на вечер 9 февраля, число погибших при землетрясении в Турции достигло 17 тыс. 134 человек. Количество пострадавших выросло до 70 тыс. 347 человек.

Об этом сообщили в правительственном Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции.

Также сообщается, что 30 тыс. 360 человек переселили из регионов бедствия в другие районы, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», землетрясение в Турции назвали самым сильным почти за 100 лет. По мнению ученых, сейсмические волны, вызванные этим землетрясением, могут наблюдаться на Кубани в течение месяца. Также возможна активизация грязевых вулканов.

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