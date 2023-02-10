Число жертв землетрясений в Турции превысило 18,3 тыс. человек
Происшествия
10.02.2023 09:50
Такие данные 10 февраля приводит правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.
По последним данным, среди погибших в результате землетрясений числятся уже 18 тыс. 342 человека. Травмированы 74 тыс. 242 человека.
Из регионов бедствия эвакуировали более 75,7 тыс. жителей, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», землетрясение в Турции назвали самым сильным почти за 100 лет. По мнению ученых, сейсмические волны, вызванные этим землетрясением, могут наблюдаться на Кубани в течение месяца. Также возможна активизация грязевых вулканов.
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