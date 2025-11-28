Число задержанных на вылет рейсов в аэропорту Сочи сократилось до девяти

В Международном аэропорту Сочи 28 ноября стабилизировали расписание после пятичасовых ограничений, вводившихся рано утром из-за угрозы атаки БПЛА.

По информации на 13:45, все самолеты, ранее перенаправленные на запасные аэродромы, прибыли в сочинский аэропорт, прошли обслуживание и отправились в пункты назначения.

Сейчас более чем на два часа на вылет из воздушной гавани города-курорта задерживаются девять авиарейсов. Авиакомпании должны стабилизировать свое расписание в течение дня.

«Ограничения, вводимые сегодня утром на прием и выпуск воздушных судов, не оказали серьезного влияния на работу воздушной гавани юга. Обстановка в аэропорту спокойная. Все операции — от регистрации до посадки на рейсы — выполняются в штатном режиме», — сообщает пресс-служба аэропорта Сочи в Telegram.

Пассажирам рекомендовали заранее уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний перед поездкой в аэропорт. За этой информацией также можно следить через аудиообъявления в терминале, на электронных табло и информационных экранах, на сайте аэропорта и в Telegram-боте: @AerodinamikaBot.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в аэропортах Сочи и Краснодара ограничения для обеспечения безопасности полетов ввели 28 ноября в 5:42. После отмены ограничений по данным онлайн-табло авиагавани курорта на 11:05, на вылет задерживались 9 рейсов, еще 19 — на прилет.

