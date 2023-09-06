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Число заболевших корью в Краснодарском крае за лето выросло до 143

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-zabolevshih-koryu-v-krasnodarskom-krae-za-leto-vyroslo-do-143?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Число заболевших корью в Краснодарском крае за лето выросло до 143
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным на 6 сентября, корью в регионе заболели 143 человека.

Среди общего количества заболевших — 84 ребенка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале число пациентов с корью выросло до 12, в конце апреля — до 31, в мае — до 37. В начале лета в Краснодарском крае выявили 49 заболевших корью.

Читайте также: как определить и лечить корь, чтобы избежать осложнений.

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