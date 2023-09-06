Число заболевших корью в Краснодарском крае за лето выросло до 143

По данным на 6 сентября, корью в регионе заболели 143 человека.

Среди общего количества заболевших — 84 ребенка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале число пациентов с корью выросло до 12, в конце апреля — до 31, в мае — до 37. В начале лета в Краснодарском крае выявили 49 заболевших корью.

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